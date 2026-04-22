Kreml aloittaa kaivoshankkeen miehitetyllä alueella – 1,7 miljardin tonnin esiintymä

Venäläisyhtiö Reale Engineering Invest alkaa hyödyntää Bolshe-Tokmakskoyen mangaaniesiintymää Ukrainalta miehitetyllä Zaporižžjan alueella.
Kommersantin mukaan yhtiö sai kaivosluvan helmikuussa 2026 ja aloitti geologiset tutkimukset huhtikuussa. Valtionyhtiö Rostehin tytäryhtiö RT-Business Development omistaa yhtiöstä 25,1 prosenttia.
Bolshe-Tokmakskoye on yksi maailman viidestä suurimmasta mangaaniesiintymästä, jonka kooksi arvellaan 1,7 miljardia tonnia. Se on merkittävästi suurempi kuin Venäjän suurin Usinskojen 127,7 miljoonan tonnin esiintymä Keski-Siperian Kemerovon alueella ja Porožynskojen 29,46 miljoonan tonnin esiintymä Itä-Siperian Krasnojarskin alueella.
Venäjällä ainoa teollisesti hyödynnetty mangaaniesiintymä on Bashkortostan Ural-vuoriston eteläpäässä. Yli 90 prosenttia Venäjällä käytetystä mangaanista tuodaan ulkomailta ja käytetään pääasiassa teräksen laadun parantamisessa.
Zaporižžjan alueen miehityshallinnon johtaja Jevhen Balitsky on ilmoittanut Bolshe-Tokmakskoyen esiintymän hyödyntämisen aloittamisesta. Hän totesi Rostehin tarvitsevan ferromangaania, jota se ostaa Etelä-Afrikasta, Brasiliasta ja Gabonista.
Venäjän federaation yhtenäinen aluesuunnittelun tutkimus- ja suunnitteluinstituutti on todennut, että Bolshe-Tokmakskoyen esiintymä voisi tuottaa 1,7 miljoonaa tonnia mangaania vuodessa, kun Venäjän nykytuotanto on 1,3 miljoonaa tonnia.
Instituutin mukaan esiintymän hyödyntämiseksi on jo alettu rakentaa mangaanin jalostamoa lähelle esiintymää. Jalostamo työllistäisi 3000 henkilöä.
Bolshe-Tokmakskoyen esiintymän mangaanipitoisuus on Kommersantin kaivosteollisuuden lähteen mukaan ”erittäin korkea” – yli 25 prosenttia – ja esiintymää voidaan hyödyntää yli 100 vuotta. Projektin aloitukseen liittyvien investointien kokonaissumma kasvaa 100 miljardiin ruplaan.
Rostehin mukanaolo takaa projektin rahoituksen, mutta sen näköaloja himmentää Venäjän ja globaalin metalliteollisuuden kriisi sekä miehitetyn Zaporižžjan alueen jatkuva pommitus Ukrainan puolelta rintamaa.