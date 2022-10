Rintaman väitetään murenevan nyt myös Hersonissa

Ukrainan asevoimien kerrotaan päässeen etenemään kymmeniä kilometrejä Hersonin rintaman pohjoisosassa.

Alueelta julkaistujen videoiden perusteella ukrainalaisjoukot olisivat vapauttaneet Zolota Balkan, Khreshchenivkan ja mahdollisesti useita muita kyliä.

Sotaa seuraavat venäläiset Telegram-kanavat ovat ilmaisseet huolensa merkittävästä panssariajoneuvojen läpimurrosta. Venäjän joukkojen sanotaan vetäytyneen Dudchanyn kylään asti eli 20 kilometrin päähän aiemmasta rintamalinjasta.

Hersonissa on taisteltu kiivaasti jo yli kuukauden ajan, mutta muutokset rintamassa ovat olleet pieniä Venäjän alueelle lähettämien vahvistusten vuoksi. Ukraina on häirinnyt joukkojen huoltoa iskemällä Dnepr-joen ylittäviä maantie- ja ponttoonisiltoja vastaan tykistöllä ja täsmäraketeilla.

Tilannetta voi pitää Venäjän kannalta kiusallisena, sillä maan asevoimat joutui vetäytymään viikonloppuna Itä-Ukrainassa sijaitsevasta Lymanin kaupungista välttääkseen saarrostuksen. Kaupunki on strategisesti merkittävä sen rautatieyhteyksien vuoksi.

Presidentti Vladimir Putin ilmoitti uhmakkaasti perjantaina liittäneensä Venäjään useita Ukrainan alueita, jotka eivät ole todellisuudessa maan asevoimien hallinnassa. Miehitettyjä alueita on vapautettu viimeisen kuukauden aikana tuhansia neliökilometrejä.

#Kherson Oblast: Several Russian Telegram channels claim that the Ukrainian forces broke through in the northeast of Russia's Kherson pocket-to-be yesterday and today, and that Russian defenses rolled back to Dudchany – if true it's a 20km deep breakthrough. pic.twitter.com/lgK5Q3HJBO

Russian lines at the Dnieper River completely collapsed. All surviving Russians units in that sector try to establish new perimeter at Dudchany. I believe that Ukrainian forces are in all towns North of Dudchany. #Kherson #Ukraine pic.twitter.com/2u8buTawky

