Venäjän propagandatilitkin soittavat hälytyskelloja: Tilanne voi muuttua kriittiseksi

Venäjän sosiaalisen median tileillä ja propagandakanavilla soitetaan hälytyskelloja Etelä-Ukrainan Hersonin rintaman tilanteen vuoksi, kertoo FPRI-ajatushautomon tutkija Rob Lee.

Ukrainan asevoimien kerrotaan päässeen etenemään kymmeniä kilometrejä Hersonin rintaman pohjoisosassa ja vapauttaneen Zolota Balkan, Hrestshenivkan, Shevtshenkoven, Liubymivkan ja mahdollisesti muita kyliä. Alueelta on jaettu paljon videoita. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Sotaa seuraavilla venäläisillä Telegram-kanavilla on kerrottu merkittävästä panssariajoneuvojen läpimurrosta. Venäjän joukkojen sanotaan vetäytyneen Dudtshanyn kylään asti eli 20 kilometrin päähän aiemmasta rintamalinjasta.

– Erään lähteen mukaan Venäjän joukot ovat vetäytyneet Dudtshanyn kylään. Eräs toinen lähde toteaa, että tilanne voi pian muuttua kriittiseksi. Kolmannen lähteen mukaan Venäjän joukkojen pitää valmistautua asutuskeskustaisteluun, ja ukrainalaiset iskevät venäläisten linjojen heikkoihin kohtiin, Rob Lee tviitaa.

Taistelut Hersonissa ovat jatkuneet jo yli kuukauden ajan. Venäjä on lähettänyt alueelle vahvistuksia, ja muutokset rintamalla ovat olleet pieniä. Ukraina on häirinnyt joukkojen huoltoa iskemällä Dnepr-joen ylittäviä maantie- ja ponttoonisiltoja vastaan tykistöllä ja täsmäraketeilla.

Presidentti Vladimir Putin ilmoitti uhmakkaasti perjantaina liittäneensä Venäjään useita Ukrainan alueita, jotka eivät ole todellisuudessa maan asevoimien hallinnassa.

Venäjän joukot joutuivat vetäytymään viikonloppuna Itä-Ukrainassa sijaitsevasta Lymanin kaupungista välttääkseen saarrostuksen. Kaupunki on strategisesti merkittävä sen rautatieyhteyksien vuoksi.

Russian pages are sounding the alarm about Kherson. One says Russian forces have fallen back to Dudchany, another says the situation could soon become critical, another says Ru forces need to prepare for urban warfare and that Ukraine is hitting their lines where they are weak. pic.twitter.com/5n58euQlWR

— Rob Lee (@RALee85) October 2, 2022