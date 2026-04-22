Venäläisten taktiikka ihmetyttää – ”ryömivät putkissa, astuvat ulos ja kuolevat”

Venäjän joukot tekevät pääaisassa jalkaväkihyökkäyksiä Ukrainan Sumyn alueen rajaseudulla, kertoo Ukrainan 71. ilmarynnäkköprikaatiin kuuluvan miehittämättömien järjestelmien patalajoonan droonikomppanian päällikkö Kostjantyn Polishchuk.

Asiasta kertoo Ukrainan puolustusministeriön alainen ArmyInform-media viitaten Army TV -kanavaan.

Hänen mukaansa venäläiset hyökkäävät erityisesti putkistojen kautta.

– He ryömivät kolme päivää putkessa, astuvat ulos ja kuolevat noin 10–15 minuutissa.

Polishchuk muistelee venäläisten viimeksi tekemää hyökkäystä putken kautta.

– Se päättyi niin kuin aina ennenkin. Sitten kuulimme miellyttävän tiedon siepattuamme heidän radioviestinsä: ”Kukaan ei jostain syystä ota yhteyttä”.

Venäjän asevoimien komentaja Valeri Gerasimov jatkaa suuresti liioiteltuja väitteitä Venäjän joukkojen etenemisestä Ukrainan rintamalla. Venäjän joukot ovat edenneet hitaasti ja takkuillen keväthyökkäyksessään, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

Gerasimovin mukaan Venäjän joukot ovat vallanneet yli 1 700 neliökilometriä ja 80 asutuskeskusta Ukrainassa, mukaan lukien koko Luhanskin alueen, vuoden 2026 alusta lähtien.

– ISW on havainnut todisteita vain siitä, että Venäjän joukot etenivät 381,5 neliökilometriä ja valtasivat 13 asutuskeskusta vuoden 2026 alusta lähtien, ja että Venäjän joukot ovat vallanneet vain kaksi asutuskeskusta ja menettäneet itse asiassa 59,79 neliökilometriä koko sotatoimialueella 1. maaliskuuta lähtien.