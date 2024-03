Venäjä maalasi sotalaivat uudella tavalla, temppu epäonnistui täysin

Venäjän laivaston alusten naamiointi ei näytä toimivan lainkaan Ukrainan miehittämättömiä pommiveneitä vastaan.

Asiaan kiinnittää huomiota merisodankäynnin asiantuntija H.I. Sutton Covert Shores -sivustollaan julkaisemassaan artikkelissa.

Avoimien lähteiden tarkkailijat alkoivat viime syksynä kiinnittää huomiota Venäjän Mustanmeren laivaston alusten muuttuneeseen ulkoasuun. Venäjältä julkaistuissa kuvissa näkyi, kuinka monien alusten keulat ja perät oli maalattu niiden siluetin muuttavalla tavalla sysimustiksi. Verkkouutiset kertoi asiasta ensin tässä.

Venäjän laivaston aluksia on maalattu vastaavaan tapaan muuallakin.

Fregattien ja korvettien naamiomaalauksella on pyritty asiantuntijoiden mukaan mitä ilmeisimmin vaikeuttamaan Ukrainan meridronejen osumista kohteisiinsa. Asiantuntijat ovat uumoilleet, että mustan maalin ominaisuudet olisivat sellaiset, että alusten havaitseminen infrapunasensoreille vaikeutuisi.

H.I. Sutton huomauttaa, että näin ei todellakaan näytä olevan. Ukrainalaisten iskuistaan julkaisemat yönäkövideot osoittavat, että alukset näkyvät kokonaisuudessaan kirkkaasti pommiveneiden tähtäimissä maalauksista huolimatta. Suttonin mukaan venäläisten naamioväri näyttääkin olevan yksinkertaisesti pelkkää mustaa maalia.

Asiantuntijan mukaan on mahdollista, että naamioinnin tarkoituksena olisi myös vaikeuttaa alusten tunnistamista satelliittikuvissa tai huonon näkyvyyden oloissa. Toistaiseksi on kuitenkin epäselvää, kuinka paljon apua naamioinnista on tässäkään ollut.

