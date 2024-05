Joe Biden: Tein tämän asian selväksi Israelille

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden totesi ensimmäistä kertaa keskiviikkona keskeyttävänsä osan amerikkalaisista asetoimituksista Israeliin, mikäli Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu määrää suuren hyökkäyksen Rafahin kaupunkiin. Biden kertoi asiasta CNN:n haastattelussa.

– Emme käännä selkäämme Israelin turvallisuudelle. Käännymme pois Israelin kyvystä käydä sotaa näillä alueilla, Biden sanoi haastattelussa.

Bidenin mukaan Yhdysvallat jatkaa aseiden toimittamista Israelille, mukaan lukien Iron Dome -ilmapuolustusjärjestelmää varten, mutta muut toimitukset päättyvät, jos maahyökkäys Rafahiin alkaa.

– Aiomme jatkossakin varmistaa, että Israel on turvassa rautakupolin ja sen kyvyn vastata Lähi-idästä äskettäin tulleisiin hyökkäyksiin. Mutta se on, se on vain väärin. Emme aio – emme aio toimittaa aseita ja tykistöammuksia, Biden sanoi.

Pentagonin mukaan Yhdysvallat on jo keskeyttänyt ammuksien lähetyksiä Israelin mahdollisten operaatioiden vuoksi.

Biden myös myönsi haastattelussa, että yhdysvaltalaisia ​​pommeja oli käytetty siviilien tappamiseen Gazassa.

Biden sanoi kuitenkin, etteivät Israelin toimet ole vielä ylittäneet ”punaista viivaa,” joka tarkoittaisi iskemistä tiheästi asutuille alueille.

– He eivät ole menneet väestön keskelle. He tekivät sen aivan rajalla. Se aiheuttaa ongelmia, erityisesti nyt Egyptin kanssa, jonka kanssa olen tehnyt kovasti töitä varmistaakseni, että meillä on suhde ja auttaa.

Bidenin mukaan Israelille on tehty selväksi, että yhdysvaltalaisten tuki operaatioille väestökeskuksissa on rajallista.

– Olen tehnyt sen selväksi Bibille ja sotaneuvostolle: He eivät saa tukeamme, jos he todella menevät näihin väestön keskuksiin.