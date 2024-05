Useita räjähdyksiä öljyvarikolla, Venäjälle iskettiin lennokeilla

Ukrainalaiset hyökkäsivät drone-iskuilla öljyvarikolle Jurovkan kylässä lähellä Anapan kaupunkia Venäjän Krasnodarin alueella torstain vastaisena yönä. Anapa sijaitsee Mustanmeren rannalla, Krimin niemimaan rajalta noin 100 kilometriä itään.

Venäjän viranomaiset vahvistivat, että Jurovkan öljyvarikkoon oli tehty drone-isku, josta uutisoi muun muassa Ukrainska Pravda. Viranomaisten mukaan useita varastosäiliöitä vaurioitui tulipalossa.

Viestipalvelu X:ssä jaetussa julkaisussa näkyy tulipaloja sekä savua. Julkaisun mukaan paikalla kirjattiin ainakin seitsemän räjähdystä ja useat öljysäiliöt olivat tulessa.

Ukrainska Pravdan mukaan myös Harkovan pohjoispuolella sijaitsevassa Belgorodin kaupungissa Venäjällä tapahtui räjähdyksiä ja syttyi tulipalo. Näistä kerrottiin venäläisillä Telegram-kanavilla.

🔥 Overnight, Ukraine once again attacked an oil depot. This time in Yurovka, Krasnodar Krai in Russia. At least seven explosions were recorded. Several oil tanks are on fire. pic.twitter.com/ua2RILVnbJ

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 9, 2024