Venäjä korottaa veroja maksaakseen hyökkäyssotaansa

Venäjän ilmoittamia veronkorotuksia käytetään lähes varmasti kasvavien taloudellisten sitoumusten rahoittamiseen, mukaan lukien Ukrainan sota, Britannian puolustusministeriö kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– Veromuutosten odotetaan tuovan noin 2,6 biljoonaa ruplaa eli 29 miljardia dollaria lisätuloja vuonna 2025. Yritysverokanta nousee 20 prosentista 25 prosenttiin, ja uudessa tuloverojärjestelmässä otetaan käyttöön lisää veroluokkia. Korkein tuloveroaste nousee 15 prosentista 22 prosenttiin.

Tiedusteluasiantuntijat uskovat, että ensisijaisesti yhteisöveron korotuksella kerätyt lisätulot käytetään lähes varmasti kasvavan valtion menojen rahoittamiseen. Julkisten menojen ennustetaan kasvavan tänä vuonna noin 15 prosenttia vuodesta 2023, ja suurella todennäköisyydellä ne kasvavat edelleen.

– Tämä menojen kasvu jatkuu lähes varmasti vuonna 2025, koska puolustusmenot kasvavat hyvin todennäköisesti sosiaali- ja infrastruktuurimenojen ohella, brittiministeriö arvioi.

Yritysten lisääntynyt verorasitus rajoittaisi lähes varmasti tulevia investointeja ja ei-sotilaallisten alojen kasvua.

– Venäjän talouskasvua vetää erittäin todennäköisesti valtion suuret investoinnit sotilassektorille. Investoinnit ei-sotilaallisiin sektoreihin ovat kuitenkin todennäköisesti pysähtyneet, Britannia arvelee.

Sotilassektorit ovat myös erittäin todennäköisesti monopolisoineet suuren osan käytettävissä olevista työvoimaresursseista.

– Yrityksille koituvat lisäkustannukset rajoittavat lähes varmasti yksityisiä investointeja ei-sotilaallisiin sektoreihin.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 16 June 2024.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 16, 2024