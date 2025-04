Voit menettää paikkasi lentokoneessa yllättävästä syystä

Matkustajia voidaan poistaa lentokoneesta jo ennen lähtöä esimerkiksi voimakkaan humalatilan tai muun häiriökäyttäytymisen vuoksi.

Erikoisempiakin tapauksia sattuu. Teneriffalta Britanniaan matkustanut 55-vuotias perheenäiti poistettiin hiljattain koneesta poliisisaattueessa, sillä hän oli alkanut syödä myyntikärrystä saamiaan perunalastuja ennen maksusuorituksen läpimenoa. Kortti ei kuitenkaan toiminut eikä hänellä ollut käteistä maksaakseen 8 euron ostosta.

Nainen tosin pääsi perille asti, sillä hänet saatettiin poliisiautoon laskeutumisen jälkeen Bristolissa. Lentoyhtiö mukaan matkustaja oli käyttäytynyt häiritsevästi.

– Olin shokissa poliisien noustessa koneeseen, ja kun meitä kehotettiin poistumaan. Se oli niin noloa. Olin tehnyt kaikkeni tilanteen ratkaisemiseksi, nainen kertoi Mirror-lehdelle.

Hänen mukaansa poliisit olivat käyttäytyneet erittäin mukavasti ja nauraneet epäuskoisesti koko tapaukselle. Nainen vietiin käteisautomaatille, jotta hän pystyi maksamaan laskunsa. Hän sai tapauksen seurauksena porttikiellon kaikille Ryanairin lennoille.

Tuhannet agentit valvovat ilmaliikennettä

On myös olemassa vähän tunnettu syy sille, miksi henkilö voi menettää paikkansa matkustajakoneessa. Jos muuten täydelle lennolle saapuu siviilivaatteissa oleva poliisi, ei lentoyhtiö voi edes kertoa perumisen syytä matkustajalle.

Niin sanotut air marshal -lentopoliisit ovat ajoittain mukana matkustamossa lentokaappausten ehkäisemiseksi. Daily Mail -lehden mukaan he ovat mukana alle prosentissa Yhdysvaltain lennoista. Britannia aloitti vastaavan hankkeen 2000-luvun alkupuolella, mutta siitä ei ole kerrottu lähes mitään julkisuuteen.

Yhdysvaltain presidentti John F. Kennedy linjasi 1960-luvun alussa, että liittovaltion poliisien olisi kuljettava mukana tietyillä korkean riskin matkustajalennoilla. Tuolloin oli tapahtunut useita runsaasti julkisuutta saaneita lentokonekaappauksia.

Liittovaltion air marshal -ohjelma aloitettiin FAA-ilmailuhallinnon alaisuudessa vuonna 1962 alun perin 18 vapaaehtoisen voimin. Tehtävät kehittyivät vuosikymmenten varrella, mutta suurimmat muutokset tehtiin syyskuun 11. päivän terrori-iskujen seurauksena vuonna 2001.

Siviilivaatteissa matkustavien agenttien tarkka määrä ei ole tiedossa, mutta heitä uskotaan olevan tuhansia. He kulkevat lentokoneiden lisäksi Yhdysvalloissa metroissa, lautoilla, junissa ja busseissa.

Ylibuukkaus voi johtaa korvaukseen

Matkustajan kannalta paljon todennäköisempi syy menettää paikka lennolla on ylibuukkauksen eli ylivarauksen seurauksena. Ylimääräisten lippujen myynti on alalla yleinen käytäntö, sillä jokaisen matkustajan saapuminen lennolle on tilastollisesti epätodennäköisestä.

Vuosittain jopa kymmenet tuhannet matkustajat joutuvat jäämään sen vuoksi pois lennolta.

Tällöin lentoyhtiön vastuulla on järjestää vaihtoehtoinen reititys. Matkustajalle voidaan maksaa rahasumma tai antaa lentoyhtiön lahjakortti. Lentoyhtiön pitää tarvittaessa tarjota perumisen seurauksena hotellihuone ja maksaa ateriat.

