Kesäistä lämpöä, mutta myös lumisadetta – tältä näyttää pääsiäisen sää

Lämmin ilmamassa yltää etelästä suureen osaan Suomea perjantaina, mutta jo lauantaina Jäämereltä alkaa virrata Suomeen kylmää ilmaa.

Kylmenemisen yhteydessä tulee myös sateita, Ilmatieteen laitos toteaa tuoreessa ennusteessaan.

Pitkäperjantai on varsinkin maan länsiosassa monin paikoin aurinkoinen. Lämpötila kohoaa sisämaassa yleisesti 20–25 asteen välille. Maan itäosassa pilvisyys on aluksi runsaampaa, ja lämpötilat jäävät alle 20 asteen.

Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee, paikoin sataa myös vähän vettä. Pohjoisessa lämpötila on pääosin 5‒10 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 10‒15 astetta.

Perjantaina illalla ja lauantain vastaisena yönä maan keskiosiin saapuu pohjoisesta kylmä rintama hajanaisine vesisateineen. Lauantaina rintama pysyttelee maan keskiosan yllä, mutta sateet jäävät siellä vähäisiksi.

Pohjoiseen leviää Jäämereltä heikko matalapaine. Pilvisyys on pohjoisessa runsasta ja paikoin sataa vähän lunta tai räntää.

– Etelässä sää jatkuu todennäköisesti vielä lauantaina kesäisen lämpimänä, Ilmatieteen laitoksen meteorologi Henri Nyman sanoo.

Lauantain päivälämpötila on etelässä 18‒23 astetta, muualla pääosin 8‒14 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa lämpötila vaihtelee yhden pakkasasteen ja viiden plusasteen välillä.

Ennustetut yli +20 asteen lämpötilat ovat poikkeuksellisia tähän aikaan vuodesta. Keskiviikkona Raumassa mitattiin kuluvan kevään korkein lämpötila, 22,9 astetta. Yli 22 asteen lämpötiloja on näin varhain keväällä mitattu aiemmin vain vuonna 2007. Huhtikuun lämpöennätys on 25,5 astetta, joka on mitattu Jyväskylässä 27. huhtikuuta 1921.

Maan etelä- ja keskiosassa sää muuttuu sunnuntaina etelästä saapuvan matalapaineen myötä sateiseksi. Sateet voivat olla paikoin runsaita ja etelärannikolla voi esiintyä jopa ukkosta. Samalla sää viilenee selvästi: lämpötila jää alle kymmenen, paikoin jopa alle viiden asteen.

– On mahdollista, että sunnuntain ja maanantain kuluessa osa sateesta tulee räntänä tai maan keskiosassa jopa lumena, Nyman sanoo.

Ennusteeseen liittyy vielä epävarmuuksia. Kylmän rintaman liike etelään on hidasta, ja siihen liittyvien sateiden sijainti ja voimakkuus vaihtelevat säämalliennusteiden välillä.

– Epävarmuutta aiheuttaa myös etelästä saapuva, vuodenaikaan nähden hyvin kesäinen ja kostea ilmamassa. Ilmamassaan muodostuu kylmien merialueiden yllä sumuja, jotka voivat lisätä pilvisyyttä myös mantereella ja estää auringon lämmittävää vaikutusta, meteorologi sanoo.