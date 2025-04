Joka toinen Venäjän tykistön kranaatti Ukrainassa on Pohjois-Koreasta

Lontoossa sijaitseva tutkimuskeskus Open Source Centre (OSC) on julkaissut tutkimusraportin, jonka nimi on Brothers in Arms eli Aseveljet. Siinä paljastetaan, miten paljon Pohjois-Korea toimittaa tykistön kranaatteja Venäjälle. Analyytikkojen mukaan elokuusta 2023 lähtien Pohjois-Korea on lähettänyt Venäjälle vähintään 15 800 kontillista tykistön ampumatarvikkeita, joka vastaa 4,2–5,8:aa miljoonaa 122:n ja 152 millimetrin tykistökranaattia ja 122 millimetrin rakettia.

Pohjois-Korean toimitukset vastaavat noin puolta Venäjän joukkojen vuonna 2024 käyttämistä näiden kaliiperien ampumatarvikkeista. Tällä hetkellä Pohjois-Koreasta saapuu keskimäärin 750 kontillista kuukaudessa, mikä vastaa 200 000–279 000:ta ammusta joka vuosineljänneksellä.

Lisäksi Moskova saa Pjongjangista ballistisia ohjuksia, pitkän kantaman tykistöä ja raketinheitinjärjestelmiä. Ukrainan tiedustelun mukaan Pohjois-Korea on toimittanut Venäjälle 148 KN-23/24- ballistista ohjusta, 120 pitkän kantaman liikkuvaa tykkiä ja 120 raketinheitinjärjestelmää.

Kuljetukset on hoidettu neljällä venäläisellä rahtialuksella – Angara, Lady R, Maria ja Maia-1 – jotka ovat tehneet ainakin 64 matkaa Pohjois-Korean Rajinin sataman ja Venäjän Kaukoidän satamien Dunain ja Vostotšnyin välillä. OSC:n tutkijat päättelivät satelliittikuvien ja 3D-mallien perusteella, että nämä alukset kuljettavat pääasiassa tykistön ampumatarvikkeita sekä miinoja.

Tutkimus tähdentää Venäjän kriittistä riippuvuutta Pohjois-Korean toimituksista epäsuoran tulen korkean intensiteetin jatkamiseksi Ukrainassa. Ilman tätä tukea Kremlin kyky ylläpitää nykyistä operaatiotahtia vaarantuisi analyytikoiden mukaan vakavasti. Pohjois-Korean raportoidaan myös lisäävän ampumatarvikkeiden tuotantoaan; osa tuotantolinjoista pyörii jo vuorokauden ympäri.

Vertailun vuoksi raportin tekijät siteeraavat joitain tykistöammusten määriä, joita Ukraina saa Euroopan mailta: Britannia on toimittanut noin puoli miljoonaa ja Saksa noin 450 000 tykistökranaattia helmikuusta 2022 lähtien. Pohjois-Korean reilussa puolessatoista vuodessa Venäjälle toimittama ammusmäärä ylittää moninkertaisesti nämä määrät.