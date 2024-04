Useiden laivojen GPS lakkasi toimimasta Itämerellä

Itämeren alueella on havaittu kevään aikana useaan otteeseen massiivista satelliittipaikannukseen kohdistuvaa GPS-häirintää.

Osa aiemmista tapauksista on ollut peräisin Venäjän Kaliningradista. Ne vaikuttavat osuneet ajallisesti yhteen alueella järjestettyjen sotaharjoitusten kanssa.

Kaksi Helsingistä Tarttoon matkalla ollutta Finnairin matkustajakonetta joutui huhtikuussa kääntymään takaisin GPS-häirinnän vuoksi. Tarton lentokentällä ei ole muita menetelmiä lähestymiseen.

Useat alukset ovat ilmoittaneet viime päivinä lisääntyneestä häirinnästä Itämeren eteläosissa. Avoimista lähteistä GPS-häirintää X-palvelussa seuraavan Markus Jonssonin mukaan ilmiö on uusi, sillä aiemmin toiminta on häirinnyt vain lentokoneita.

Ruotsin viranomaisten mukaan GPS- ja AIS-järjestelmien häiriöitä esiintyy Öölannin ja Itämeren eteläosissa. Tanskan Bornholmissa sijaitseva DGPS-lähetin ei myöskään toimi. Sitä on käytetty satelliittipaikannuksen täydentämiseen ja tarkkuuden lisäämiseen.

Kyseessä on eräs maailman vilkkaimmin liikennöidyistä meriväylistä. Maantieteellisten syiden vuoksi viime päivien tilannetta ei voi selittää vain Kaliningradista lähtöisin olevalla häirinnällä.

Venta Maersk -konttialus tiedusteli viikonloppuna radiolla, oliko jokin muu alus havainnut ongelmia GPS:n toimivuudessa. Lalique-tankkeri ja Lady Helene -rahtialus ilmoittivat vastaavista häiriöistä, joiden kerrottiin kestäneen tuntikausia.

GPS:n katoamisesta ilmoittivat myöhemmin ainakin neljä muuta kauppa-alusta.

From DK: Bornholm DGPS-transmitter is out of order. Those complement sat-based GPS and heightens accuracy. Not today. pic.twitter.com/umJ1Orj5ep

SE report state "GPS and AIS interference seen in areas south Öland and south Baltic Sea."

The official reports are from NAVTEX warnings, published last 24h.

Checked my VHF16 logs…

VENTA MAERSK called out on VHF16 at 00:58 UTC asking if anyone else had GPS-issues. LALIQUE confirmed, so did LADY HELENE and stated quote "for several hours"

Not sure what to make of this. If LADY HELENE had issues for hours, its a big area. pic.twitter.com/xSdn0wfFTT

— Rundradion (@rundradion) April 28, 2024