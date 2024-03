Kartta näyttää massivisen GPS-häirinnän Itämerellä, iski Suomessakin

Itämeren alueella on jälleen havaittu voimakasta GPS-häirintää.

Häirinnän laajuus ilmenee yllä olevasta kuvasta. Paikannusjärjestelmän häiriöitä seuraavan gpsjam-sivuston mukaan häiriötä on havaittu Suomen etelärannikosta Latvian eteläosiin ulottuvalla alueella sekä laajalla, Ruotsin eteläosista aina Puolan eteläisiin osiin yltävällä alueella.

Suomessa häiriötä on kartan mukaan havaittu lauantaina Suomen etelärannikon lisäksi myös Kaakkois-Suomessa.

Häirintä ulottuu kartan mukaan myös Saksan itäisiin osiin.

Laajaa häirintää on ilmennyt maaliskuun ensimmäisenä ja toisena päivänä. Häirinnän aiheuttajaa ei avointen lähteiden perusteella ole kyetty paikantamaan.

Satelliittitietoihin perustuvaa häiriötilannetta voi tarkastella tämän linkin takaa.

Kartan perusteella häirintä näyttää kiertävän Venäjälle kuuluvan Kaliningradin alueen sekä merialueen sen länsipuolella.

Verkkouutisten aiemman selvityksen perusteella vastaava aiemmin havaittu häirintä on ollut peräisin Venäjän Kaliningradista ja osunut yksiin siellä järjestettyjen harjoitusten kanssa.

Venäjä on harjoitellut alueella lennokkien torjuntaa ja viestiyhteyksien häirintää.

