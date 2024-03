USA:n vaatimus Ukrainan öljyiskuista kuohuttaa – Valkoinen talo ”pitäisi saada järkiinsä”

Yhdysvaltojen vaatimus Ukrainalle lopettaa iskut Venäjän öljynjalostamoihin on otettu vastaan tyrmistyksellä.

Viranomaislähteet kertoivat aiemmin Financial Times -lehdelle, että Yhdysvaltojen johtoa huolettaa öljyn maailmanmarkkinahinnan nousu, minkä vuoksi Ukrainaa on kehotettu pidättäytymään iskuista.

– Esitetyissä syissä ei ole järkeä, kirjoittaa Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija ja entinen Nato-virkamies Edward Hunter Christie X-viestialustalla.

Hunter Christien mukaan väitettä, että raakaöljyn maailmanmarkkinahinta voisi kohota Ukrainan tekemien iskujen seurauksena ei perustella juuri mitenkään. Sitä ajatusta, että Venäjä voisi iskujen vuoksi kohdistaa vastatoimia Kazakstanista Venäjän kautta kulkevaan CPC-öljyputkeen, mikä nostaisi öljyn hintaa, hän pitää hölmönä.

– [Yhdysvaltojen] liittolaisten asiantuntijoiden ja hallitusten pitäisi saada Valkoinen talo tulemaan järkiinsä, Hunter Christie napauttaa.

Jotta maailmanmarkkinahinnat nousisivat selvästi, iskujen pitäisi kohdistua merkittävään vienti-infrastruktuuriin tai öljykentille.

– Se ei ole sitä, mitä Ukraina tekee.

Öljynjalosteiden viennin volyymin pieneneminen voi Hunter Christien mukaan aiheuttaa jonkinlaisen pienen vaikutuksen öljyn maailmanmarkkinahintaan.

– Mutta sodan laajuus ja vaarallisuus edellyttää, että Ukrainan kumppanit pitävät mölyt mahassaan, hän tiivistää.

Öljynjalostamoiden iskujen merkittävin vaikutus kuitenkin on se, että Venäjän asevoimilla ja liikenteessä on vähemmän polttoainetta käytettävissään ja juuri siksi se on fiksua sodankäyntiä, Hunter Christie painottaa.

Presidentti Joe Bidenin hallinto saa usealta tutkijalta kovaa arvostelua. Saksassa asuva tutkija ja Itä-Euroopan asiantuntija Sergej Sumlenny kuvailee Bideniä ”heikoksi”.

Todellisen syyn USA:n Ukrainalle esittämän vaatimuksen taustalla on epäilty liittyvän Yhdysvaltojen syksyn presidentinvaaleihin. Polttoaineiden hinta on noussut maassa tämän vuoden aikana noin 15 prosenttia.

– Mikäli FT:n artikkeli pitää paikkansa, Bidenin hallinto vaatii Ukrainaa käymään sotaa olemassaolostaan tavalla, joka sopisi paremmin Bidenin uudelleenvalinnan mahdollisuuksiin, tulkitsee Kiovassa työskentelevä Venäjän hyökkäyssotaan erikoistunut analyytikko Jimmy Rushton, jonka mukaan samaan aikaan Yhdysvallat ei kuitenkaan tarjoa sotilaallista tukea mahdollistaakseen Ukrainalle minkäänlaista muuta taistelua.

Edward Hunter Christien mukaan Bidenin hallinto panikoi vähäpätöisestä globaalista häiriöstä, joka voi seurata siitä, että Venäjän sotatoimiin kohdistuu huomattavasti suurempaa häiriötä.

– Valkoisen talon täytyy ymmärtää, että se menettää uskottavuuttaan epäonnistuessaan Ukrainan tukemisessa, ja että jatkuva pelkojen, varoitusten ja rajojen esilletuonti ei ole johtajuutta, Hunter Christie jatkaa.

Myös Cambridgen yliopiston professori Alexander Etkind kuvaa harhaanjohtavaksi väitettä, että öljynjalostamoiden vahingoittaminen vaikuttaisi globaalisti öljymarkkinaan, kun öljynjalostamot tuottavat Venäjän omaan käyttöön polttoaineita.

Saksalaistutkija Fabian Hoffmann tylyttää, että jossain kohti saavutamme varmaankin pohjan vai ”vieläkö alamäki jatkuu”.

– On huvittavaa, että aina kun ajattelen, että läntiset päätöksentekijät eivät enää voi olla enemmän väärässä, naiiveja, valmistautumattomia ja avuttomia Venäjän uhan suhteen, tulee joka kerta todistettua, että näin ei ole, hän kirjoittaa X:ssä.

Sergei Sumlennyn mukaan Joe Bidenin heikkous rohkaisee Venäjän presidentti Vladimir Putinia selvästi. Hän viittaa siihen, että Venäjä on viime päivät moukaroinut Ukrainaa valtavilla ohjus- ja drone-hyökkäyksillä ja yrittänyt muun muassa tuhota padon Dnepr-joella.

– USA ei anna Ukrainalle aseita ja vaatii nyt, että Ukraina ei käytä omia aseitaan Venäjään, Sumlenny toteaa.

– Kaksi peräkkäistä iskua osoittavat sen, että Putin kokee saaneensa rohkaisua lännestä, Sumlenny sanoo viitaten myös Saksan liittokansleriin Olaf Scholziin, joka ei pyörrä Taurus-linjaansa, sekä Saksan liittopäiväedustajaan Rolf Mützenichiin, joka hiljattain väläytti konfliktin ”jäädyttämistä”.

Sumlennyn mukaan Ukrainan ilmapuolustusta tulee nyt kiireellisesti vahvistaa, koska ammukset ovat loppumassa, kun samalla hyökkääjä eskaloi ilmaiskujaan. Lisäksi Ukrainan täytyy iskeä Venäjällä useisiin kohteisiin, kuten ilmatukikohtiin, sotateollisuuden tehtaisiin ja öljylaitoksiin.

Ukrainan eurooppalaisen ja euroatlanttisen yhdentymisen varapääministeri Olga Stefanishyna sanoi tänään Kiovassa Ukrainska Pravdan mukaan, että Venäjän öljylaitokset ovat Ukrainan näkökulmasta laillisia sotilaallisten iskujen kohteita, ja Ukraina taistelee niillä keinoilla ja resursseilla, mitkä sille ovat mahdollisia.

