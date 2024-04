Ukrainan Bohdana-tykki moukaroi hyökkääjän asemia

Ukrainan joukot ovat ryhtyneet käyttämään valtavaa Bohdana-tykkiä, joka on sekä suunniteltu että valmistettu Ukrainassa, kertoo Ukrainan valtiollinen United24-media.

Länsimaisia 155 millimetrin ammuksia ampuva Bohdana paljastettiin vuonna 2017, ja ensimmäinen koekappale valmistui vuonna 2019. Sodan alkuvaiheissa Ukrainalla oli kuitenkin vain tämä yksi koekappale.

Koekappale-Bohdana osallistui muun muassa Käärmesaaren valtaukseen, ja Bohdanoiden massatuotanto alkoi keväällä 2022. Huhtikuun alussa Bohdanoita valmistui tehtaan hihnalta kahdeksan kappaletta kuukaudessa, mutta sittemmin luku on noussut kymmeneen.

Tykeillä pystyy ampumaan sekä räjähde- että rypäleammuksia jopa 40 kilometrin päähän. Lisäksi tykki on yhteensopiva yhdysvaltalaisten GPS-ohjattujen M982 Excalibur -ammusten kanssa.

Bohdanat saavat kehuja ukrainalaissotilailta.

– Sen lyhyen ajan, jonka aikana olemme käyttäneet [Bohdanaa], olemme iskeneet joukkueiden päämajoihin, varastoihin, elektronisen sodankäynnin keskuksiin, joukkoihin ja kranaatinheitinryhmiin, kertoo tammikuussa Bohdanan käyttöön saanut joukkueenjohtaja Forester.

Forester kertoo ikimuistoisimman hetken olevan se, kun he iskivät Bohdanalla vihollisen ammusvarastoon.

– Ammus osui oikeaan paikkaan ja maa vihollisen jalkojen alla alkoi palaa, Forester muistelee.

Bohdanan miehistöön lukeutuu kuljettaja, jonka tehtävä on myös auttaa muuta tykkimiehistöä; komentaja, joka tekee laskelmat, tykkimies, joka tähtää, sekä lataaja ja ammusmies, jotka varmistavat, että tykille riittää ammuksia.

Työ ei ole helppoa. Yhtä Bohdanaa komentavan 57-vuotiaan Afganistanin ja Jugoslavian sotien veteraanin Savagen mukaan jopa 30-vuotiaat väsyvät aluksi raskaaseen työhön, mutta lopulta siihen myös tottuu.

– Ymmärrämme, että meidän on yksinkertaisesti hoidettava työmme. Totta kai haluamme sodan myös loppuvan pian, Savage kertoo.

Yksi Bohdanan vahvuuksista on sen monikäyttöisyys. Se voidaan kiinnittää erilaisin alustoihin, kuten esimerkiksi tsekkiläisiin Tatra-rekkoihin tai erilaisiin tela-ajoneuvoihin.

Uutuudessa on kuitenkin myös haittapuolensa. Uusien Bohdana-tykkimiesten on opeteltava kaikki uudestaan alusta alkaen, eikä tarkkoja käyttöohjeita ole olemassa. Silloin kun niitä on saatavilla, ei niitä usein noudateta. Oppiminen tapahtuu usein virheistä oppimisen kautta.

Kokeneemmat Bohdana-miehistöt ovatkin oppineet nopeasti. Kolmessa minuutissa kokenut miehistö voi ampua neljä ammusta ja poistua paikalta.

Haasteitakin on. Ohjaamosta ei kuule lähestyviä drooneja, ja järjestelmän painavuus tarkoittaa, että ampumapaikat on suunniteltava tarkasti. Muuten uhkana on, että tykki juuttuu kiinni mutaan.

– Tämä on hyvä järjestelmä, mutta siinä on omat puolensa. […] Ymmärrämme, että se on uusi, ja tarvitsee vielä kehitystä, Savage toteaa.

Savage on silti ylpeä Bohdanasta.

– Kuten sanotaan, tykistö on sodan jumala, Savage virnistää.