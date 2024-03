USA vaatii Ukrainaa lopettamaan Venäjän öljytuotantoa kurittavat iskut

Yhdysvallat on vaatinut Ukrainaa lopettamaan iskut venäläisiin öljylaitoksiin, amerikkalaisiin viranomaislähteisiin viittaava Financial Times kertoo.

Ukraina on tehnyt viime aikoina runsaasti tuhoisia lennokkihyökkäyksiä Venäjän öljyteollisuutta vastaan. Iskuja on tehty syvälle Venäjälle ja Moskovalla on ollut selvästi vaikeuksia torjua niitä. Iskujen laajuutta voi tarkastella tämän linkin takaa löytyvästä kartasta.

FT:n mukaan Valkoisesta talosta on annettu ”toistuvia varoituksia” iskuista Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:lle ja sotilastiedustelu GUR:lle. Yhdysvaltain johdon kerrotaan huolivan öljyn maailmanmarkkinahinnan noususta ja Venäjän mahdollisista vastatoimista. Jutussa mainitaan esimerkkinä Kazakstanista Venäjän kautta kulkeva CPC-öljyputki. Sitä käyttävät esimerkiksi amerikkalaiset ExxonMobil ja Chevron. Venäjä sulki putken hetkellisesti vuonna 2022.

Eräs lähde kuvailee Valkoisen talon olevan yhä turhautuneempi Ukrainan toimintaan.

– Emme mahdollista iskuja Venäjän alueelle emmekä kannusta niihin, Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvoston tiedottaja kommentoi.

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA ja Ukrainan hallinto ja tiedustelupalvelut eivät kommentoineet asiaa.

Huoli öljyn hinnan noususta voi liittyä myös Yhdysvaltain tuleviin presidentinvaaleihin. Polttoaineen hinta on noussut Yhdysvalloissa tämän vuoden aikana noin 15 prosenttia.

– Mikään ei kauhistuta istuvaa Yhdysvaltain presidenttiä niin paljon kuin pumppuhintojen nousu vaalivuonna, energia-alan konsulttiyhtiö Rapidan Energyn johtaja ja entinen Valkoisen talon energianeuvonantaja Bob McNally kommentoi FT:lle.

Yhdysvaltojen on kerrottu ripittäneen Ukrainan sotilastiedustelua aiemminkin sen uskaliaista iskuista Venäjän alueelle. GUR:n on jopa uutisoitu peruneen viime vuonna suuren iskun Venäjälle USA:n pyynnöstä.

