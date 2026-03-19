USA:n tiedustelu: Venäjän armeija kasvaa, ilma- ja merivoimat kovemmat kuin ennen sotaa

Yhdysvaltain tiedusteluyhteisön uuden uhka-arvion mukaan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ei ole romahduttanut maan sotilaallista voimaa.

Maaliskuussa julkaistu vuoden 2026 Annual Threat Assessment -raportti arvioi, että Venäjä kykenee yhä haastamaan Yhdysvaltain etuja maailmanlaajuisesti sekä sotilaallisin että ei-sotilaallisin keinoin. Raportin mukaan Venäjän vahvat tavanomaiset ja ydinasevoimat muodostavat jatkuvan uhan Yhdysvaltojen alueelle, liittolaisille, kumppaneille ja ulkomailla oleville yhdysvaltalaisjoukoille.

Raportin mukaan Venäjän maavoimat ovat sodan kulutuksesta huolimatta kasvaneet, ja maan ilma- ja merivoimat ovat säilyneet toimintakykyisinä ja ”mahdollisesti jopa kyvykkäämpinä kuin ennen täysimittaista hyökkäystä”.

Raportti nostaa uhkina esiin myös Venäjän edistyneet suorituskyvyt, kuten avaruussodankäynnissä käytettävät aseet, hypersoniset ohjukset ja vedenalaiset kyvykkyydet. Lisäksi Venäjän sanotaan rakentavan uusia ydinaselavetteja ja -alustoja täydentämään jo ennestään vahvaa maa-, meri- ja ilmavoimiin perustuvaa ydinkolmiota. Tämän arvioidaan vaikeuttavan Yhdysvaltain ydinpelotteen suunnittelua.

Venäjä pystyy raportin mukaan haastamaan Yhdysvaltoja eri suunnissa yhdistämällä tavanomaiset joukot, ydinasepelotteen, kehittyneet ohjus- ja avaruuskyvyt ja harmaan vyöhykkeen keinot. Näihin raportti lukee muun muassa kyberhyökkäykset, disinformaation, vaikuttamisoperaatiot, energiamarkkinoiden manipuloinnin, sotilaallisen painostuksen ja sabotaasin.

Raportin mukaan vaarallisin Venäjän aiheuttama uhka Yhdysvalloille olisi hallitsematon eskalaatiokierre joko nykyisessä sodassa Ukrainassa tai uudessa konfliktissa. Sellainen voisi raportin mukaan johtaa suoriin sotatoimiin Venäjän ja Yhdysvaltain välillä, jopa ydinaseiden käyttöön asti.

Yhdysvaltain tiedusteluyhteisön uhka-arviossa mainitaan myös arktinen alue. Raportin mukaan Kuolan niemimaalla sijaitsee noin kaksi kolmasosaa Venäjän toisen vaiheen iskun ydinpelotteesta. Alueella on Pohjoinen laivasto, johon kuuluu seitsemän ydinkärkisiä ballistisia ohjuksia kantavaa strategista sukellusvenettä. Lisäksi Venäjä on lisännyt alueelle pitkän kantaman ohjuksia, miehittämättömiä järjestelmiä ja vedenalaisia drooneja.

Yhdysvaltain tiedustelun kokonaisviesti on, että Venäjä ei ole Ukrainan sodan vuoksi muuttunut sotilaallisesti toissijaiseksi uhaksi. Päinvastoin, raportin mukaan maa on edelleen kykeneväinen uhkaamaan Yhdysvaltoja, sen liittolaisia useissa toimintaympäristöissä samaan aikaan.

