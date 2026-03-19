Ukrainan asevoimat nöyryytti Natoa harjoituksessa

Viime vuonna ukrainalainen drooniyksikkö neutraloi kaksi Nato-pataljoonaa Virossa järjestetyssä sotaharjoituksessa.

– [Nato-joukot] vain kävelivät ympäriinsä ilman naamiointia, pystyttivät telttoja ja pysäköi panssariajoneuvoja. Ne kaikki tuhottiin, harjoitusvihollisena toiminut ukrainalaissotilas kertoi.

Hiljattain tuli tietoon uusi Nato-harjoitus, jossa ukrainalaisjoukot osoittivat Naton merivoiman haavoittuvuuden. Tietojen mukaan ukrainalainen meritoimintajoukko tuotti tappion Nato-osastolle meriharjoituksen kaikissa viidessä skenaariossa Portugalin rannikolla lokakuussa 2025. Frankfurter Allgemeine Zeitungin mukaan ainakin yksi Naton fregatti ”upotettiin”.

REPMUS 2025 (Robotic Experimentation and Prototyping with Maritime Unmanned Systems) oli ensimmäinen Ukrainan johdolla järjestetty Nato-harjoitus. Sen päätavoite oli testata uusia teknologioita, kuten meridrooneja.

– REPMUSta luonnehtii ennen kaikkea sen teknologinen monimuotoisuus: täällä asevoimat, teollisuus ja akateemiset kumppanit testaavat uusia miehittämättömien järjestelmien prototyyppejä maalla, merellä ja ilmassa, todettiin Saksan merivoimien virallisessa tiedotteessa.

Ukrainan merivoimat johti harjoituksessa ”punaista”, hyökkäävää laivasto-osastoa, johon kuului Yhdysvaltain merivoimien aluksia, Britannian kuninkaallisen laivaston veneitä ja myös muiden liittolaismaiden yksiköitä.

– Ukrainan osallistuminen harjoitukseen on ainutlaatuinen tilaisuus korostaa nykyaikaisen merisodankäynnin tärkeitä suuntauksia. Tuomme Naton harjoituksiin tämän ajankohdan taisteluoperaatioiden realismia, minkä pitäisi rohkaista liittoumaa ottamaan käyttöön innovatiivisia muutoksia ja taktiikoita merioperaatioissa, Ukrainan merivoimat kommentoi.

Ukrainalta osallistui harjoitukseen Magura V7 -meridooneja, joista yhdessä oli tiedusteluvarustus ja räjähdelataus, ja toisessa konekivääri. Myös muilla osallistujavaltioilla oli miehittämättömiä pinta-aluksia.

Poimintoja videosisällöistämme

Harjoituksessa ei suoranaisesti hyökätty vastustajan aluksia vastaan. ”Voitoksi” riitti aluksen osoittaminen maaliksi, mikä todennettiin videokuvalla. Jos esimerkiksi meridrooni hyökkäsi alusta vastaan tuhotakseen sen tutkan, se julistettiin voittajaksi, jos se sai osoitettua tutkan maaliksi ennen sen omaa paljastumista.

Harjoitus osoitti selvästi, että miehittämättömät järjestelmät – yhdistettynä operatiiviseen kokemukseen ja toimivaksi osoittautuneeseen suunnitteluun – ovat todellinen uhka Naton merivoimalle, joka ei ole vielä riittävän hyvin valmistautunut tällaisten järjestelmien hyökkäyksiin.

Esimerkiksi yhdessä simuloidussa hyökkäyksessä saattuetta vastaan ”punaiset” saivat kerran niin monta osumaa yhteen fregattiin, että todellisessa taistelussa se olisi uponnut. Viisi minuuttia myöhemmin ”siniset” kysyivät harjoituksen keskustelukanavalla:

– No, hyökkäättekö te vai ette?

Ukrainalaisten mukaan sinisen joukon ongelma ei ollut siinä, etteivätkö he olisi pystyneet pysäyttämään heidät, vaan siinä, että he eivät edes nähneet heitä.