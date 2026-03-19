Venäläiset haikailevat Neuvostoliiton talouden perään

Venäläiset kuvaavat Neuvostoliittoa kansantalouden ”roolimalliksi”, jossa kaikki hyödykkeet, mukaan lukien kulutustavarat, tuotettiin kotimaassa ja jossa valtion hintasääntely hallitsi inflaatiota. Tämä käy ilmi Venäjän keskuspankin tekemästä kyselytutkimuksesta, jossa tutkimuksen tekijät yrittivät löytää venäläisten vallitsevia talousarvoja.

– Monet vastaajat kuvaavat ideaalitaloutta omavaraiseksi, riippumattomaksi ulkoisesta tuesta, sellaiseksi kuin Neuvostoliitossa tai nyky-Kiinassa, raportissa todetaan.

Tutkimuksen kirjoittajat kutsuvat tätä ”tehdasmaan” kuvaa, jossa suvereniteetti ja teollinen mahti korostuvat ”taloudellisen narratiivin ytimeksi”.

Keskuspankin tutkijoiden mukaan tällaisessa taloudessa ”luonnonvarat nähdään lähes rajattomina”, samoin kuin ”runsas ihmispääoma”. Sen vuoksi se voi ”tuottaa mitä tahansa hyödykkeitä, myös kulutustavaroita, kotimaassa”.

Venäläiset näkevät Yhdysvaltain talouden ”toimivan finanssikeinottelulla”.

– Tämä kupla puhkeaa lopulta. Me tarvitsemme oikean talouden, joka tuottaa hyödykkeitä, kuvaa keskuspankki tutkimuksen ”keskeistä ilmiötä”.

Tällaiseen roolimallin näkevät venäläiset uskovat, että inflaation hallinta saavutetaan hallituksen suoralla puuttumisella.

– Ainoa tehokas keino pysäyttää hintojen nousu on hallinnollinen sääntely, ainakin mitä tulee perusruokaan, vaatteisiin, lääkkeisiin ja lasten tavaroihin, selittää keskuspankki vastaajien logiikkaa.

Heidän mielestään ”yritysten ahneus”, ”katteet” ja ”halu hyötyä tavallisen ihmisen kustannuksella” edistävät inflaatiota.

– Tästä pitäisi rangaista ankarilla sakoilla niille, jotka nostavat hintoja taloudellisesti oikeutettua tasoa korkeammalle… Ihmisten palkat nousevat paljon hitaammin kuin inflaatio. Sen seurauksena palkalla voi ostaa paljon vähemmän. Hintojen nousua pitää säädellä, jotta ne eivät koskaan ylitä palkkojen nousua, kuvaa keskuspankki vastaajien käsitystä hintojen sääntelystä.

Ihmisten on usein vaikea hyväksyä neuvostoajan yritysten sulkemisia, eivätkä he ymmärrä syitä niiden taantumiseen. Monet näistä yrityksistä tuottivat sotilastarvikkeita, joita ei enää tarvittu samanlaisia määriä kylmän sodan päätyttyä, tai ne eivät pystyneet kilpailemaan ulkomaisten yritysten kanssa, jotka tulivat maahan Venäjän markkinoiden avauduttua. Nykyiset uutiset tällaisten yritysten avaamisista uudelleen saavat vastaukseksi iloa ja hyväksyntää venäläisissä.

Jotkut vastaajat mainitsevat Kiinan useammin kuin Neuvostoliiton. Yksi kutsui sitä ”parhaaksi taloudeksi”.

– Heillä on oikein hyvä teollisuus. Vaikka heidän työolonsa ovat varmaan aika vaikeat… he tuottavat kaikkea, hän sanoi.

Tuotannon kehittäminen alentaa vastaajien mielestä inflaatiota. Nousevat hinnat ovat heidän suurin taloudellinen pelkonsa.