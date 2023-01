USA:n ex-ministeri: Toivottavasti Suomi kestää Turkin paineet

Suomen ja Ruotsin neuvottelut Turkin kanssa puolustusliitto Naton jäsenyyden ratifioimisesta ovat amerikkalaisasiantuntija Jim Townsendin mukaan ajautuneet pahaan umpikujaan.

– Koraanin polttaminen tuskin auttaa, Center for New American Security – ajatushautomossa työskentelevä Townsend toteaa Svenska Dagbladetin haastattelussa.

Turkin vastahakoisuus on kohdistunut pääosin Ruotsiin. Hiljattain ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) puheet Ylellä tulkittiin siten, että Suomi voisi harkita liittymistä Natoon ilman länsinaapuriaan. Asiasta nousi kohu Ruotsissa. Myöhemmin Haavisto täsmensi lausuntoaan ja vakuutti Suomen sitoutumista yhtäaikaiseen liittymiseen.

Presidentti Barack Obaman kaudella apulaisministerinä toiminut Townsend toivoo, että Suomi kestää Turkin paineet. Hän sanoo myös pitävänsä epätodennäköisenä sitä, että Suomi päättäisi irrottautua yhteisestä tiestä puolustusliittoon.

– Helsingissä on paineita tilanteen kiirellisyyden vuoksi. Tällä hetkellä tilanne ei ole kuitenkaan sellainen, että venäläiset joukot ovat rajalla rivissä ja valmiita hyökkäämään. Toivon Suomen pysyvän Ruotsin rinnalla, kunnes tilanne ratkeaa, hän sanoo.

– Jos Suomi jatkaa yksin, se asettaa Ruotsin todella epäedulliseen asemaan Turkin kanssa käytävissä neuvotteluissa. Se mitä Turkki tekee on valitettavaa, mutta meidän on vain kohdattava se. Toivon, että Suomi on vahva ja kestää.

Hänen mukaansa Suomi saisi kuitenkin Yhdysvalloissa ymmärrystä, jos hakuprosessia kaikesta huolimatta päätettäisiin jatkaa ilman Ruotsia.

– En usko, että sillä olisi niin vakavia seurauksia. En usko, että Yhdysvallat sanoisi ”Voi luoja, emme enää tue teitä”. Luulen useimpien ymmärtävän.