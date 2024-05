Upseerin tyrmistys: Joukot vain kävelivät puolustusten yli

Ilmavoimien ja tykistön tukemat venäläisjoukot ovat vyöryneet viimeisen viikon aikana Ukrainan rajan yli Harkovan suurkaupungin koillispuolella.

Venäjän kerrotaan saaneen haltuunsa ainakin yhdeksän kylää ja muuta asutuskeskusta. Etenemistahti on ollut nopeinta sodan alun jälkeen.

Asiantuntijat varoittavat Kremlin uuden hyökkäysoperaation vaikutuksista. Uupuneilla puolustajilla ei ole juurikaan reservejä, joten pohjoisen rintaman vahvistaminen voi lisätä uusien läpimurtojen uhkaa Donetskin alueella. Venäläisjoukot ovat ylläpitäneet painetta koko kevään ajan idässä ja edenneet vähitellen.

Ukrainalaisen tiedusteluyksikön komentaja Denis Jaroslavski julkaisi Facebook-sivullaan poikkeuksellisen suorasanaisen tilityksen. Hänen mukaansa ensimmäistä puolustuslinjaa ei käytännössä ollut olemassa. Rajan suojana olisi pitänyt olla linnoitettu vyöhyke miinakenttineen.

– Vihollinen siirtyi vapaasti harmaalle alueelle rajan yli. Tämän ei olisi pitänyt olla lähtökohtaisesti harmaata aluetta, upseeri kirjoitti.

Rajan tuntumassa sijaitsevasta Lyptsin kylästä paennut asukas sanoo tykistöpommitusten toistuneen kymmenen minuutin välein.

– Oli tykistöä, lentokoneiden pudottamia pommeja ja ympärillä pörrääviä lennokkeja. Kuulin helikopterien ääntä – eivätkä ne olleet meidän helikoptereitamme, asukas sanoo New York Times -lehdelle.

Denis Jaroslavski esitteli BBC:lle tiedustelulennokin kuvaamaa videota, joka näytti venäläiskolonnien etenemisen rajan yli ilman vastarintaa.

– Ensimmäistä puolustuslinjaa ei ollut. Me näimme sen. Venäläiset vain kävelivät sisään, upseeri sanoo.

Russian forces entering the Kharkiv region, reportedly near Strilecha. This border town was located in a gray zone, now under Russian occupation. pic.twitter.com/u1m4QoIDgZ

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 12, 2024