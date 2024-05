Saksa toimittaa Ukrainalle ilmapuolustusta – torjuntakyky heikentynyt merkittävästi

Ukraina on pyytänyt kansainvälisiä kumppaneita toimittamaan lisää ilmapuolustusta, koska Venäjän energiainfrastruktuuriin kohdistuneet iskut ovat lisääntynyt maaliskuusta lähtien.

Ilmapuolustusjärjestelmät, kuten Patriot ja IRIS-T, ovat erittäin tehokkaita Venäjän ballististen ja risteilyohjusten torjumisessa. Saksan Ukrainan-suurlähettiläs Martin Jäger sanoi The Kyiv Independentin mukaan, että Ukrainalla on jo muutama IRIS-T-järjestelmä arsenaalissaan.

Suurlähettilään mukaan Kiovalle toimitetaan myös lisää IRIS-T-ilmapuolustusjärjestelmiä myöhemmin tänä vuonna sekä vuosina 2025 ja 2026. Jager totesi myös, että Berliini lähettäisi Patriot-ilmapuolustusjärjestelmän Ukrainaan. Sen odotetaan saapuvan aikaisintaan kesäkuun lopussa.

Saksasta on tullut toiseksi suurin sotilasvarusteiden toimittaja Ukrainalle Yhdysvaltojen jälkeen.

Berliini on aiemmin toimittanut Ukrainalle IRIS-T-ilmapuolustusjärjestelmiä, mukaan lukien kolme IRIS-T SLM -järjestelmää, joiden kantama on enintään 40 kilometriä, ja yhden IRIS-T SLS:n, jonka kantama on enintään 12 kilometriä.

Saksa käynnisti myös huhtikuussa aloitteen Ukrainan ilmapuolustuksen tehostamiseksi. Kanada ja Belgia ovat jo julkisesti sitoutuneet Saksan johtamaan aloitteeseen.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi 6. huhtikuuta, että Ukraina tarvitsee 25 Patriot-ilmapuolustusjärjestelmää suojatakseen maan Venäjän hyökkäyksiä vastaan.

– En aio kertoa teille, kuinka monta Patriot-ilmatorjuntajärjestelmää meillä on. Mutta sen voin sanoa, että koko Ukrainan puolustamiseksi tarvitsemme mielellään 25 järjestelmää, joissa kussakin on 6-8 patteria, Zelenskyi totesi.

Wall Street Journalin maanantaina julkaiseman raportin mukaan Ukrainan kyky torjua Venäjän ohjushyökkäykset on heikentynyt.

Noin 46 prosenttia Venäjän ohjuksista torjuttiin viimeisen kuuden kuukauden aikana, kun edellisen kuuden kuukauden aikana siepattiin 73 prosenttia. Viime kuussa vain 30 prosenttia ohjuksista saatiin ammuttua alas.

Väheneminen johtuu siitä, että hyökkääjä tehostaa lennokki- ja ohjushyökkäyksiään käyttämällä kehittyneempiä aseita, kuten ballistisia ohjuksia. Myös Venäjän Shahed-lennokkihyökkäykset ovat lähes kaksinkertaistuneet viimeisen kuuden kuukauden aikana.