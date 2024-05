Vapaaehtoisia luottokieltoja asetettu odotettua vähemmän

Rekisteriin on ilmoitettu luottoja yli 11 miljoonaa kappaletta ja noin 150 miljardin euron edestä. Yli 90 prosenttia 256 ilmoittautuneesta luotonantajasta on ilmoittanut luottoja rekisteriin. Luottotietorekisteriotteiden kysely on lähtenyt vilkkaasti käyntiin rekisterin avauduttua.

Luotonantajat ovat kyselleet luottotietorekisteriotteita huhtikuun aikana noin puoli miljoonaa kertaa. Keskimäärin otteita on kyselty noin 20 000 päivässä ja noin 130 000 viikossa. Viikonloppuisin kyselymäärät ovat hieman alhaisempia, kuten odottaa saattaa.

– Odotamme vielä, mille tasolle otteiden kyselymäärät asettuvat pidemmällä aikavälillä, hankejohtaja Aino Sarakorpi kertoo tiedotteessa.

Luotonantajat käyttävät rekisteristä saamaansa luottotietorekisteriotetta arvioidessaan luotonhakijan luottokelpoisuutta.

Rekisteri toimii tietojen vastaanottajana ja välittäjänä. Rekisterissä ei tehdä luottopäätöksiä, vaan rekisteri toimittaa luotonantajalle asiakkaasta ilmoitut tiedot, kun hän hakee uutta luottoa. Lopulta luotonantaja vastaa siitä, miten rekisteristä saatuja tietoja käsittelee ja millaisen päätöksen tietojen perusteella tekee.

Yksityishenkilöt voivat asettaa itselleen rekisterissä vapaaehtoisen luottokiellon. Luottokielto suojaa ylivelkaantumiselta sekä voi auttaa esimerkiksi identiteettivarkauden uhreja. Luottokieltoja on asetettu rekisterin avautumisesta lähtien noin 4 600 kappaletta, mikä on odotettua vähemmän.

– Olemme erityisen tyytyväisiä siihen, kuinka paljon yksityishenkilöt ovat käyttäneet sähköistä asiointipalvelua. Yksityishenkilöt kirjautuivat sähköiseen asiointipalveluumme huhtikuussa noin 210 000 kertaa. Toisaalta odotimme, että vapaaehtoisia luottokieltoja olisi asetettu enemmänkin, Sarakorpi toteaa.

Virheelliset tai puutteelliset tiedot herättäneet kysymyksiä

Yksityishenkilöiden yhteydenotoissa on korostunut erityisesti virheelliset tai puutteelliset luottojen tiedot. Luottojen tiedot tulevat rekisteriin luotonantajilta eli pankeilta ja muilta rahoituslaitoksilta.

Jos luottojen tiedoissa on virheitä tai puutteita, luotonantajan pitää korjata ne viivytyksettä. Osa luotonantajista on myös itse viestinyt mahdollisista virheistä tai puutteista luottojensa tiedoissa.

Sarakorven mukaan vastuu luottojen ilmoittamisesta ja asiakkaiden neuvonnasta on luotonantajalla.

– Jos huomaat virheellisiä tietoja rekisterissä, sinun kannattaa olla suoraan yhteydessä luotonantajaasi tietojen korjaamiseksi. Me rekisterissä pahoittelemme virheellisistä tai puutteellisista tiedoista aiheutunutta harmia. Toivomme, että luotonantajat onnistuvat ilmoittamaan tiedot jatkossa oikein, jotta yksityishenkilöt välttyisivät haastavilta tilanteilta luottoa hakiessaan, hän sanoo.

Luottotietorekisteriotteella näkyvät myös tulorekisteristä saadut tulotiedot tilaushetkeä edeltäviltä 12 kalenterikuukaudelta. Tulotiedoissa näkyvät tiedot henkilölle maksetuista palkoista, etuuksista ja eläkkeistä. Tulorekisterissä ei ole tietoja pääomatuloista eikä yritystuloista.

– Jos sinulla on esimerkiksi vain yritystuloja, tulee luotonantajan tarkistaa tulotietosi sinulta itseltäsi, kun olet hakemassa luottoa, Sarakorpi huomauttaa.

Yhteisvastuulliset lainat hämmentäneet

Yhteisvastuulliset lainat, kuten yhteiset asuntolainat ovat aiheuttaneet monissa hämmennystä. Ne ilmoitetaan rekisteriin kokonaisuudessaan.

Jos henkilöllä on yhteinen asuntolaina puolisonsa kanssa, näkee hän omissa tiedoissaan yhteisen lainan kokonaismäärän. Lisäksi lainan tiedoista näkee, että laina on jaettu puolison kanssa.

– Eli, jos sinulla on puolisosi kanssa asuntolainaa yhteensä 300 000 euroa, näkyy molemmilla rekisterissä vastuullaan 300 000 euroa. Tämän lisäksi näette, että laina on jaettu kahdelle vastuulliselle. Tämä johtuu siitä, että vaikka laina on otettu yhdessä, niin kumpikin osapuoli vastaa lainasta kokonaisuudessaan. Jos toinen osapuoli jättää vaikkapa lainanlyhennyksiä maksamatta, vastaa toinen osapuoli niiden maksamisesta, Sarakorpi taustoittaa.

Luotonantajat näkevät vastaavasti luottotietorekisteriotteella lainojen kokonaissaldon, ja luoton velallisten määrän. Eli yhteisen asuntolainan kohdalla luotonantajat näkevät asuntolainan kokonaissaldon ja sen, että luotosta vastaa kaksi velallista.

Velkajärjestelymerkinnöissä epäselvyyksiä

Myös päättyneet velkajärjestelyt ja niiden näkyminen rekisterissä ovat nousseet esille asiakaspalautteissa. Luotonantaja ilmoittaa velkajärjestelyn maksuohjelman piiriin kuuluvista luotoista rekisteriin vain suppeat tiedot.

Lisäksi velkajärjestelystä on merkintä rekisterissä. Kun velkajärjestelyn maksuohjelma päättyy, täytyy luotonantajan poistaa tieto luoton kuulumisesta velkajärjestelyn maksuohjelman piiriin.

– Jos velkajärjestelyssä ollut luottosi on päättynyt, mutta se näkyy edelleen rekisterissä, voit olla yhteydessä luotonantajaasi ja selvittää, miksi merkintä ei ole poistunut tiedoistasi, Sarakorpi ohjeistaa.

Mikäli luottoa ei ole maksettu pois kuten maksuohjelmassa on määrätty, voi luotto edelleen näkyä rekisterissä, vaikka merkintä velkajärjestelystä olisi poistettu. Velkajärjestelyssä ollut luotto tulee lisäksi uudelleen näkyville rekisteriin, jos sinulle on vahvistettu velvollisuus maksaa lisäsuorituksia maksuohjelman päättymisen jälkeen.