USA vakuuttaa kykenevänsä tukemaan sekä Israelia että Ukrainaa

Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston tiedottaja, kontra-amiraali (evp.) John Kirby sanoo ukrainankielisen Voice of American haastattelussa, että Iran ei ole suoraan sekaantunut Hamasin Israelia vastaan tekemään laajaan terroristihyökkäykseen.

– Epäilemättä Iran on osallinen jollain tapaa. He ovat tukeneet Hamasia useiden vuosien ajan koulutuksen, varustuksen, aseiden ja toimintakyvyn osalta. Kukaan ei kiistä tosiasiaa, että Hamas ei olisi kyennyt toimintaansa ilman Iranin apua, korostaa Kirby ja huomauttaa:

– Sen sijaan me, ja myös israelilaiset kumppanimme, sanovat, ettei ole olemassa suoraa todistetta siitä, että he [iranilaiset] olisivat olleet suoraan osallisia näihin hyökkäyksiin. Mutta me jatkamme asian selvittämistä, tarkkailemme tiedustelukuvaa ja todisteita, ja katsomme mihin se johtaa.

Samaten ”emme ole nähneet viitteitä, että Venäjä olisi millään suoralla tavalla osallinen näihin hyökkäyksiin”.

Otettaessa huomioon Israeliin kohdistuvat uhat ja sen kokema väkivalta, tulee maan ”vastata aggressiivisesti Hamasin toimintaan”, sanoo Kirby.

– Kukaan ei halua nähdä viattomien siviilien surmaamista ja vahingoittamista. Valitettavasti olemme jo nähneet sitä liikaa. Lähes 1000 israelilaista surmattiin – teurastettiin, raiskattiin ja kidutettiin perheidensä edessä.

Kirby korostaa Yhdysvaltojen ja Israelin molempien olevien demokratioita, jotka kunnioittavat viattomia ihmishenkiä, laillisuusperiaatetta ja sodankäynnin sääntöjä.

– Näin ollen meidän tulee antaa tarvittava tuki Israelilla, ja me aina vastustamme Hamasin esimerkkiä, joka ei vain väheksy ihmiselämää, vaan järjettömästi, mielivaltaisesti ja verisesti teurastaa ihmisiä.

Tuki Israelille ei ole pois Ukrainan tukemisesta, painottaa Kirby,

– On tärkeää, että Ukrainan saa jatkossakin tarvitsemansa tuen. Heidän vastahyökkäyksensä ja taistelu venäläistä maahantunkeutujaa omalla maallaan jatkuu.

Hän korostaa, että ”sekä Ukraina että Israel ovat molemmat tärkeitä ja tarvitsevat amerikkalaista sotilasapua”. Hän myös korostaa molempien maiden avustamisen olevan Yhdysvaltojen turvallisuusetujen mukaista.

Päätöstä ATACMS-avusta ei ole suljettu pois

Kirby vahvistaa, että ”emme halua pienintäkään taukoa Ukrainan avustamisessa”.

– Me jatkamme työtä kongressi lisärahoituksen saamiseksi. Meillä on riittävästi varoja joksikin aikaa, muttei loputtomasti. Siksi tarvitsemme lisärahoitusta.

Ukraina toivoo, että apupaketti sisältäisi viimein päätöksen ATACMS-tykistöohjusten antamisesta.

– ATACMSien toimittaminen ei ole suljettu pois. En voi asemani puolesta kommentoida ATACMSia, sanon ainoastaan: sodan muuttumisesta johtuen myös Ukrainalle tarjoamamme iskukyvyt muuttuvat. Ja arvelen näin jatkuvan.

Kirby painottaa Yhdysvaltojen kykenevän toimimaan globaalisti, eikä Venäjä tai Kiina voi yrittää hajauttaa sen huomiota eri alueilta.

– Jokainen maa, joka kuvittelee Yhdysvaltojen olevan jollain tapaa harhautettu, tulee ajatella uudelleen. Me olemme tarpeeksi iso, voimakas, taloudellisesti kyvykäs, meidän taloutemme on nyt poikkeuksellisen voimakas, jotta voimme pitää huolen omista ja liittolaistemme turvallisuuseduista kaikkialla maalla.