Unkarin Viktor Orbán vaatii purkamaan kaikki Venäjä-pakotteet

Unkarin pääministeri Viktor Orbán vaatii purkamaan Venäjän-vastaiset pakotteet Lähi-idän sodan takia. Orbán kertoo vaatimuksistaan viestipalvelu X:ssa jakamallaan videolla.

Orbán syyttää videolla Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyita ”öljysaarrosta”. Taustalla kummittelee Orbánin inhoama tilanne, jossa Unkari ei saa haluamaansa venäläistä raakaöljyä, koska se kulkisi Unkariin Družba-putken kautta ja Družba puolestaan kulkee Ukrainan läpi.

Raakaöljyn hinta nousi rajusti maailmanmarkkinoilla maanantaina. Hinnan nousu oli paljolti reaktiota Lähi-idän sotaan. Samalla Unkarissa käydään kuukauden kuluttua parlamenttivaalit, ja Orbánin Fidesz-puolueen 16 vuotta kestänyt johtoasema on gallupien perusteella uhattuna.

Viime viikolla Unkari keksi estää ukrainalaispankin rahankuljetuksen, joka oli matkalla Itävallasta Unkarin kautta Ukrainaan. Seitsemän rahankuljetusvirkailijaa karkotettiin, mutta käteisiä ja kultaa Unkari ei ilmeisesti ollut vielä maanantaina palauttanut. Orbán on käyttänyt ja käyttää sumeilematta naapurivaltio Ukrainaa vaalikampanjoinnissaan. Aiemmin maaliskuussa Unkarin ulkoministeri Péter Szijjártó, Fidesz-puolueesta hänkin, vieraili Moskovassa tapaamassa Venäjän presidentti Vladimir Putinia.

Loppuviikosta levisi tieto, että Venäjän sotilastiedustelu GRU on lähettänyt Unkarin pääkaupunkiin Budapestiin tiimin varmistamaan Fidesz-puolueen valta-aseman säilyminen vaalivaikuttamisen keinoin.

Unkarissa onkin jo nähty valeuutiskampanjoita, EU-säädöksiä polkevaa vaalimainontaa sosiaalisessa mediassa, Zelenskyita esittäviä, halventavia tekoälykuvia hyödyntävä ulkomainoskampanja, pommiuhkauksia ja hakkeroimalla tehtyjä tietovuotoja.