”Ilmavaara! Suojautukaa!” – droonivaroitus ruuhkautti hätänumeron Virossa

Viron Auveren voimalaitoksen savupiippuun osui keskiviikon vastaisena yönä lennokki, jonka viranomaiset arvioivat liittyneen Ukrainan iskuun Venäjälle.

Droonien tunkeutuminen Viron ilmatilaan aiheutti yleisradio ERR:n mukaan kansalaisissa hätäännystä, jota viranomaisten sekava viestintä pahensi entisestään.

Viron hätävaroitusjärjestelmä EE-ALARM lähetti kello 8.43 koko Viroon ilmoituksen drooniuhasta, mutta viestistä ei käynyt ilmi, mitä aluetta uhka koski.

– Puolustusvoimat: Venäjän Ukrainaa vastaan suunnatun hyökkäyssodan takia alueella on siihen liittyvä drooniuhka. Jos näet sellaisen, suojaa itsesi ja soita numeroon 112, kaikille virolaisille lähetetyssä viestissä kerrottiin.

Viesti oli tätäkin dramaattisempi Ole valmis! -kriisivalmiussovelluksessa.

– Ilmavaara! Suojautukaa!, viestissä luki.

Epäselvät viestit ruuhkauttivat ERR:n mukaan Viron hätänumeron ja auttavan puhelimen.

EE-ALARM lähetti vasta kello 9.35 tarkentavan viestin, jossa vaaran kerrottiin koskevan Itä-Virumaata ja Länsi-Virumaata.

Viron valtion tietojärjestelmävirasto RIA myönsi myöhemmin, että vaaratiedote lähetettiin virheellisesti koko maahan, vaikka todellinen vaara-alue rajoittui kahteen maakuntaan. Viraston mukaan sovelluksessa ilmeni 25. maaliskuuta teknisiä häiriöitä, joita korjataan parhaillaan.

Italian hävittäjät nousivat ilmaan

Viron pääministerin Kristen Michal kertoi keskiviikkona ERR:n mukaan tiedotustilaisuudessa, että Ukrainan drooni-iskun kohteena oli Venäjän Ust-Lugan satama. Sitä vastaan hyökättiin keskiviikkoyönä kolmessa aallossa. Iskut tehtiin kello kolme, kuusi ja kahdeksan. Täältä myös drooneja harhautui Viroon.

Puolustusministeri Hanno Pevkur sanoi, että puolustusvoimat oli jo aiemmin lisännyt valppauttaan Leningradin alueella lisääntyneiden drooni-iskujen vuoksi.

Pevkurin mukaan Ukraina käytti iskussa 100 droonia. Yksi niistä putosi Latviaan, yksi osui Auveren voimalan savupiippuun ja useat ylittivät Viron merirajan Suomenlahden yllä.

Hänen mukaansa ei ole poissuljettua, että jokin drooneista olisi pudonnut myös muualle, esimerkiksi mereen. Pevkur kehotti ihmisiä varovaisuuteen, jos he löytävät drooneja tai niiden osia.

Puolustusvoimat on määrännyt Itä-Viroon lentokieltoalueen. Pevkurin mukaan sen arvioidaan pysyvän voimassa muutaman päivän, mutta Tarton lennot voivat jatkua normaalisti.

Yöllä otettiin käyttöön myös Baltian ilmaturvaoperaatio.

– Hävittäjät olivat ilmassa. Jos Itä-Virumaalla kuultiin varhain aamulla matalalla lentäviä hävittäjiä, kyse oli tietoisesta toiminnasta meidän puoleltamme, Pevkur viittasi Naton partiovuorossa olleisiin Italian hävittäjiin.

Pääministeri Michalin mukaan ei ole realistista ajatella, että kaikki Venäjältä tulevat droonit pystyttäisiin torjumaan.

– Ei ole järkevää luoda sellaista mielikuvaa, että pystyisimme rakentamaan Venäjän vastaiselle rajalle seinän, jonka yli mikään ei koskaan tulisi. Sellaista rajaa ja sellaista linnoitusta kukaan ei voi rakentaa, Michal totesi tiedotustilaisuudessa.

LUE MYÖS:

Venäjältä tullut lennokki osui voimalaan Virossa