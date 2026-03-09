Viktor Orbánin puoluetta auttaa Unkarin vaaleissa Venäjän sotilastiedustelu

Unkarissa pidetään parlamenttivaalit huhtikuussa, ja vaaliasetelmat ovat kuumentuneet. Pääministeri Viktor Orbánin Fidesz-puolue on johtanut Unkaria kuusitoista vuotta, eikä aio luopua vallasta. Haastajapuolue Tisza on kirinyt gallupeissa vähintäänkin tasaväkiseen asemaan, joidenkin mukaan jopa Fideszin ohi. Asetelma on Fideszille ilmeisen huolestuttava, ja kampanjointi on saanut härskejä sävyjä. Useiden lähteiden mukaan kampanjoinnissa alkaa pilkottaa merkkejä siitä, että mukana on muitakin kuin unkarilaisia.

Viime viikolla Unkari keksi ottaa kiinni ukrainalaisen pankin rahankuljetuksen, joka kulki Unkarin läpi matkallaan Itävallasta Ukrainaan. Seitsemän rahankuljetusvirkailijaa karkotettiin, mutta käteisiä ja kultaa Unkari ei ilmeisesti ollut vielä maanantaina palauttanut. Orbán on käyttänyt ja käyttää sumeilematta naapurivaltio Ukrainaa vaalikampanjoinnissaan. Aiemmin maaliskuussa Unkarin ulkoministeri Péter Szijjártó, Fidesz-puolueesta hänkin, vieraili Moskovassa tapaamassa Venäjän presidentti Vladimir Putinia.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Valtapuolue vaikuttaa nyt tekevän kaikkensa voittaakseen vaalit.

Valeuutisia

ECIJ (European Center of Investigative Journalism) -niminen fiktiojärjestö ja sivusto jäi tammikuussa heti kiinni julkaistuaan räikeän valeuutisen. ECIJ väitti toimineensa Brysselissä vuodesta 2019 alkaen, mutta sivuston domain oli rekisteröity runsas viikko ennen keskeisen sisällön julkaisemista. Sivuston muut tekstit olivat laajuudeltaan vain noin kymmenesosa pääjutusta, joka esitti paljastaneensa Tisza-puolueen puheenjohtajan korruptiosta. Korruptioväite ei ollut alkuunkaan uskottava: sen mukaan puheenjohtaja, europarlamentaarikko Péter Magyar toimi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin käteiskuriirina kun Zelenskyi väitetysti piilotti avustusrahaa Britanniaan.

Ukrainalla, jonka valtiolliset tiedusteluelimet ovat tunnetusti erittäin päteviä ja pystyviä, ei olisi mitään tarvetta tai järkeä paljastaa korruptiota ulkomaiselle poliitikolle ja altistaa sekä Magyrarin kaltaista miestä että itseään sille, että tieto moisesta juonesta leviäisi.

Unkarilaisten asiantuntijoiden mukaan ainakin kaikki muut hämäräperäisen sivuston teksteistä oli kirjoitettu tekoälyllä.

Noin kuukausi sen jälkeen kun tutkivan journalismin valeorganisaatio oli tammikuussa julkaissut Péter Magyar -huijauksensa, julkaistiin myös Oknyomozó Riport -nimisellä sivustolla valeuutinen, joka syytti unkarilaista metodistipappia päiväkoti-ikäisiin kohdistuneesta pedofiliasta. Oknyomozó Riport on unkaria ja tarkoittaa suomeksi osapuilleen tutkivaa artikkelia tai tutkintaraporttia. Pastori oli vastikään ilmoittautunut Tisza-puolueen ja sen johtajan Péter Magyarin tukijaksi.

Mainontaa

Oknyomozó Riport -sivusto oli perustanut myös Facebook-sivun ja ostanut pedofiiliuutiselle mainontaa. Mainonnan maksajaksi Facebookin mainoskirjastoon oli rekisteröity nainen, jota ei ole olemassa. Kun sivusto jäi tempustaan kiinni, on Oknymonozó Riportin Facebook-sivu muuttanut ilmoittamaansa liiketoiminnan tyyppiä. Nykyään tämä ”tutkiva journalismi” on autonrenkaita myyvä liike.

Euroopan unioni kiristi poliittisen mainonnan sääntöjä sosiaalisessa mediassa lokakuussa 2025. Mainokset tulisi merkitä poliittisiksi mainoksiksi, mutta Unkarissa varsinkin Orbánin johtama Fidesz-puolue on onnistunut osoittamaan etteivät uudet säännöt toimi. Political Capital -ajatushautomo seuraa ja monitoroi puolueiden kampanjointia ja havaitsi, että Fideszin edustajat ja ehdokkaat ostivat vuoden 2026 ensimmäisen kuuden viikon aikana yhteensä 456 mainosta. Niistä osa oli räikeänkin poliittisia ja esimerkiksi pilkkasi kilpailevia puolueita. Näitä EU:n mainontasääntöjä kiertää muiden muassa Unkarin oikeusministeri Bence Tuszon. Muutamia mainoksia Facebook onkin poistanut sääntöjensä vastaisina.

Helmikuussa 2026 ympäri Unkaria on nähty myös ulkomainoskampanja, jossa käytetään tekoälyavusteisia kuvia. Kuvissa esiintyvät Ukrainan presidentti Zelenskyi ja Ursula von der Leyen jotka osoittavat kohti Zelenskyin avointa kämmentä. Fidesz-puolueen maksamien mainosten teksti sanoo ”me emme maksa”. Toisessa kampanjakuvassa Tisza-puolueen johtaja, von der Leyen ja Zelenskyi kaatavat Unkarin forintteja kultaiseen vessanpönttöön.

Uhkaavuutta

Poimintoja videosisällöistämme

Alkuvuodesta unkarilaisiin kouluihin on tehty laajoja uhkausten sarjoja. Tammikuussa yhden päivän aikana kouluihin soitettiin lähes 270 pommiuhkausta. Helmikuussa uhkauksia soitettiin ukrainan kielellä.

Pommiuhkausten soittelulla pyritään herättämään pelkoa ja lietsomaan epävarmuutta. Samaa menetelmää on käytetty tiettävästi hiljattain Moldovan presidentinvaalissa, jolloin uhkauksia oltiin Moldovan tiedustelun mukaan kohdistamassa erityisesti ulkomoldovalaisten äänestyspaikkoihin.

Unkarissa Tisza-puolueeseen on pyritty kylvämään sisäistä epävarmuutta myös tietomurrolla. Puolueen jäsentietoja on vuodettu hakkerisivustoille darknetiin, jossa se on hakukoneindeksointien ulottumattomissa mutta osaavien löydettävissä. Romaniassa presidentinvaalin 2024 aikoihin pyrittiin tekemään tietomurto Romanian vaalirekisterin karttapalvelimelle.

Moldovassa ja Romaniassa tapahtui vaalien aikaan muitakin ikävyyksiä. Moldovassa pääministeri Dorin Recean sanoi vähän ennen syksyn 2025 parlamenttivaalien äänestyspäivää pitämässään lehdistötilaisuudessa, että poliisi oli suorittanut elokuun alusta lähtien yli 600 etsintää. Niistä 273 liittyi vaaleissa esiintyvään korruptioon ja yli 300 pyrkimyksiin aiheuttaa epävakautta. Korruptiontorjuntavirastolla oli tuolloin käynnissä yli 2500 rikostutkintaa, ja kymmeniä ihmisiä oli pidätetty. Levottomuuksien lietsomisesta epäiltyjä pidätettyjä oli koulutettu Serbiassa Venäjän sotilastiedustelu GRU:n toimesta, ja heiltä löytyi rahaa, naamiointivälineitä, pamppuja ja kranaatteja.

Venäjää

Perjantaina eurooppalainen journalismisivusto VSquare kertoi, että sen saamien tietojen mukaan Unkariin oli lähetetty Venäjän kolmehenkinen sotilastiedustelu GRU:n tiimi. Ryhmä saapui Budapestiin julkaisun mukaan joitakin viikkoja sitten. Vsquaren mukaan GRU-miehet toimivat Venäjän lähetystössä diplomaattipeitteen turvin, mutta miesten oikeat henkilöydet ovat läntisten tiedustelupalveluiden tiedossa.

Tavoitteena on manipuloida Unkarin vaaleja siten, että Fidesz-puolueen vaalivoitto saadaan varmistettua.

Venäjällä Unkarin operaatio kuuluu yksikölle nimeltä Presidential Directorate for Strategic Partnership and Cooperation, joka kuuluu Venäjän presidentinhallinnon esikuntapäällikkö Sergei Kirijenkon alaisuuteen. Direktoraattia johtaa Vadim Titov, joka on Kirijenkon entinen kollega Rosatomista.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Myös Vsquare kertaa laajasti Moldovan parlamenttivaalien tapahtumia: ne olivat julkaisun mukaan ”presidentillisen strategisen yhteistyön direktoraatin” viimeisin operaatio. Vaikka lopulta Venäjä-myönteiset tahot eivät voittaneet näitä vaaleja, sotku Moldovassa ainakin saatiin aikaan.

Moldovaan perustettiin Evrazia-niminen järjestö, joka masinoi sosiaalisessa mediassa tehtävää vaalivaikuttamista. Rahaa vastaan Evrazian palkkaamat ihmiset levittivät disinformaatiota, tekivät valheellisia vaaligallupeja joissa vastaajia ohjailtiin jakamaan Venäjälle myönteisiä näkemyksiä ja nauhoittivat vastaajia salaa voidakseen käyttää aineistoa myöhemmin väittääkseen että vaalit oli väärennetty. Järjestön työntekijöille maksettiin disinformaation tuottamisesta venäläisen valtio-omisteisen Promsvjatzbankin (PSB) tililtä.

Äänten ostamisen riskiin on syytä varautua myös Unkarissa, varoittaa Unkarin Helsinki-komitea. Varsinkin, jos vaalitaisto osoittautuu tiukaksi, ja juuri siltä se nyt gallupien valossa näyttää.