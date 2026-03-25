Ukrainan lennokit osuivat nyt Viipuriin

Viipuriin ja Laukaansuun (Ust-Luga) satamaan on kohdistunut ankara drooni-isku.

Leningradin alueen kuvernööri Alexandr Drozdenko kertoi Telegram-kanavallaan aamukuuden tienoilla, että alueella olisi torjuttu yhteensä 56 droonia. Tulipaloja oli kuvernöörin mukaan syttynyt sekä Laukaansuun satamassa että Viipurissa. Kuvernöörin mukaan Viipurissa syttyi asuinrakennus.

Sosiaalisessa mediassa leviää kuvia, joista käy ilmi että 1900-luvun alussa suomalaisten rakentamaan Agricola-yhtiön taloon vaikuttaa osuneen. Kulmatalon sisäpihan puoleisissa kattorakenteissa näkyy avoimen palon vaihe. Talon naapurissa sijaitsee sisäisen turvallisuuden virasto FSB:n toimistorakennus ja monet paikalliset vaikuttavatkin arvelevan, että juuri se on ollut iskun todellinen kohde.

Leningradin alueen kuvernööri Alexandr Drozdenkon mukaan kaikki tulipalot johtuivat ilmatorjunnan toiminnasta. Näin venäläinen virkaväki ja viranomaiset aina sanovat. Tavallisesti heidän kaanonissaan kukaan ei myöskään ole koskaan loukkaantunut iskuissa.

Isku on ollut koko Venäjän mittakaavassa varsin laaja: esimerkiksi Pietarin alueen paikallislehti Fontanka kertoo, että koko Venäjällä olisi torjuttu yön aikana yhteensä 389 lennokkia.

Suomen lähellä sijaitsevan Laukaansuun satamaan vaikuttaa myös isketyn. Laukaansuu on volyymiltaan vielä suurempi kuin Koiviston satama, johon kohdistui ilmeisen tuhoisa drooni-isku maanantain vastaisena yönä. Kuvernööri Drozdenkon mukaan palo Laukaansuussa olisi saatu hallintaan. Toisaalta myös