Kansanedustaja näkee Viktor Orbánin hallinnon ajautuvan umpikujaan

Pääministeri Viktor Orbánin johtama Unkari näyttää ajautuneen lähihistoriansa pahimpaan kriisiin, kirjoittaa kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) blogissaan.
Orbánin luotetun, ulkoministeri Peter Szijjártón epäillään vuotaneen pitkään ja säännöllisesti EU-huippukokousten tietoja Venäjälle. Tisza-puolueen oppositiojohtaja Peter Magyar sanoi toiminnan täyttävän maanpetoksen tunnusmerkit.
– Unkarissa onkin vaadittu tutkintaa ja näyttää siltä, että lämpimistä Venäjä-yhteyksistään aiemminkin epäilty Orbán on tilanteen vakavuuteen herännyt, Heinonen jatkaa.
Heinosen mukaan vaikuttaa joka tapauksessa selvältä, että Unkari toimii Venäjän komennossa. Vuosien ajan se on toiminut niin EU:n kuin Natonkin etujen vastaisesti, ja viimeisimpänä muun muassa esti EU:n yhdessä sopiman 90 miljardin euron lainan Ukrainalle.
Maaliskuussa Venäjän asevoimien yleisesikunnan pääosaston upseerit saapuivat Budapestiin vaikuttamaan 12. huhtikuuta pidettävien Unkarin parlamenttivaalien tulokseen. Heinonen toteaa, että sekä Unkarin nykyhallinto että Moskova pelkäävät, että Orbán häviää vaalit.
– Mitä Venäjä tekee Unkarin suhteen, jos vaalien tulos onkin nykyisten gallupien mukainen?
– Vladimir Putinin kerrotaan antaneenkin oman hallintonsa ensimmäiselle varajohtajalle Sergei Kirijenkolle tehtäväksi ”hoitaa” Unkaria, Heinonen sanoo.
Heinosen mukaan Unkarin tilanne Orbáin hallinnossa näyttää ajautuvan kohti umpikujaa.
– Mielenkiintoista nähdä miten kansa näihin uutisiin reagoi. Ja toisaalta sekin mihin kaikkeen Orbanin hallinto on Putinin tuella valmis ryhtymään?
Heinoen arvioi, että jos tutkinta vahvistaa Orbánin hallinnon toimineen kuvatulla tavalla, edessä lienevät historialliset toimet Unkaria vastaan.