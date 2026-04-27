Ukrainasta varastettua viljaa myydään Israeliin – Kiovalta varoitus

Ukraina varoittaa Israelia ottamasta vastaan viljaa, joka on varastettu Venäjän miehittämiltä ukrainalaisalueilta, ja jota Venäjän varjolaivojen väitetään kuljettavan.

Axios-median kirjeenvaihtaja Barak David kertoo korkea-arvoisen Ukrainan diplomaatin todenneen, että uusin tapaus aiheuttaa kriisin maiden suhteissa.

– Diplomaattilähde sanoi, että jos Panoramitis-alus, jonka väitetään kuljettavan miehitetyiltä Ukrainan alueilta varastettua vehnää, saapuu [Israelin] Haifan satamaan ja purkaa lastinsa, se johtaa kriisiin Ukrainan ja Israelin suhteissa, David kertoo X-päivityksessään.

Sunnuntaina israelilainen Haaretz-media julkaisi selvityksen, jonka mukaan Venäjä salakuljettaa miehitetyiltä ukrainalaisalueilta viljaa Israeliin, ja presidentti Vladimir Putin hyödyntää myyntituotot sodassaan.

Kaksi viikkoa sitten raportoitiin Venäjän lipun alla kulkevasta Abinsk-aluksesta, joka saapui Haifaan ja jonka Ukraina epäili kuljettavan sille kuuluvaa viljaa jopa miljoonien dollarien arvosta.

Lähteen mukaan Ukraina seuraa uuden aluksen tapausta, eikä aio katsoa sitä läpi sormien.

– Jos sen annetaan kiinnittyä satamaan ja purkaa lastinsa, sillä on seurauksia – erityisesti kahdenvälisille suhteillemme, ukrainalaislähde sanoi.

– Jos tätä alusta ja sen lastia ei torjuta, pidätämme oikeuden käyttää kaikkia diplomaattisia ja kansainvälisoikeudellisia keinoja, lähde lisäsi.

Hänen mukaansa Israel on ”käytännössä sivuuttanut” Ukrainan vaatimukset aiemman, Haifan satamassa varastettua vehnää purkaneen aluksen osalta.

– Tämä tuntuu läimäykseltä kasvoille ottaen huomioon Ukrainan osoittaman hyvän tahdon – aina IRGC:n terroristijärjestöksi nimeämisestä antisemitismin kriminalisointiin, lähde kommentoi Israelin toimintaa Barak Davidin siteeraamana.

– Varastetusta lastista hyötymisen ei pitäisi olla Israelin arvokkuuden mukaista, hän jatkoi.

Haaretzin mukaan viljan rahtaaminen ei ole uusi ilmiö, vaan asiakirjojen, laivojen seurantatietojen sekä satelliittikuvien pohjalta tehty selvitys osoittaa, että jo vuoteen 2023 mennessä ainakin kaksi varastettua ukrainalaisviljaa kuljettanutta alusta oli saapunut Israeliin.

Seitsemän muun samana vuonna Israeliin purkaneen aluksen toiminta herätti epäilyksiä, sillä nekin yrittivät peitellä kuljettamansa viljan alkuperää. Lisäksi Venäjän viranomaisten sisäisistä lokitiedoista ilmenee, että miehitetyistä Ukrainan satamista oli kirjattu yli 30 tavaroiden kuljetusta, joiden määränpäänä oli Israel.

Haaretzin haastattelemien lähteiden mukaan kyse on jatkuvasta ilmiöstä. Kaksi israelilaista viljanostajaa on vahvistanut, että Ukrainasta varastettua vehnää myydään Israelissa.

Tänä vuonna Israelissa on jo purettu neljä erää varastettua ukrainalaista viljaa. Sunnuntaiaamuna Haifanlahdelle saapui vielä yksi epäilyjä herättävä alus, Panoramitis, joka odottaa pääsyä satamaan.

Ukrainan virallisen lausunnon mukaan on mahdotonta hyväksyä, että Israel sallii varastettujen tavaroiden tuonnin. Ukrainan mukaan Israel oli luvannut toimia Abinsk-aluksen tilanteessa.

– On huolestuttavaa, että annetuista tiedoista ja osapuolten välisistä yhteyksistä huolimatta alus [Abinsk] sai purkaa lastinsa Haifan satamassa, lausunnossa todettiin.

Ukraina on saanut peltojensa ansiosta lisänimen Euroopan vilja-aitta. Hyökkäyssodan alkamisen jälleen Venäjä on vallannut laajoja alueita tuosta vilja-aitasta, ja pakottanut seudulle jääneet viljelijät työskentelemään miehityshallinnon kanssa.

Joulukuussa 2023 arvioitiin, että Venäjä oli varastanut viljaa noin 6,4 miljoonaa tonnia.

🚨🇺🇦🇮🇱 A senior Ukrainian diplomatic source tells me that if the vessel PANORAMITIS, which is allegedly carrying wheat stolen from occupied Ukrainian territories, enters the port of Haifa and unloads its cargo, it will lead to a crisis in relations between Ukraine and Israel… https://t.co/ZVHlXNHINN — Barak Ravid (@BarakRavid) April 27, 2026