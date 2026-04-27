Haminan jättilipputangossa muhii riita: Nyt puuttuu 50 000 euroa

Venäläinen lipputankoyritys syyttää Suomea puuttuvista rahoista. Pietarissa toimiva Amira group valmisti Haminan kaupungille kansanedustaja Kimmo Kiljusen (sd) lobbaaman jättimäisen lipputangon vuonna 2018.

Nyt Haminan kaupunki suunnittelee purkavansa tangon. Syynä on Yleisradion mukaan viime syksynä tehdyssä kuntotarkastuksessa havaittu materiaalivirhe. Tarkastuksessa selvisi, että tangon teräksinen piipitoisuus on poikkeuksellisen korkea. Tämä on johtanut siihen, että sinkityksestä on tullut liian paksu ja hauras. Se aiheuttaa korroosiota joka rapisuttaa pintamateriaalia yläilmoista ihmisten päälle ja värjää valtavaa Suomen lippua ruskeaksi.

Pintakäsittelyn uusiminen maksaisi Ylen mukaan lähes puoli miljoonaa. Päälle tulisivat vielä työkulut, noin 40 000 euroa. Purkaminen tulee yksinkertaisesti halvemmaksi.

Haminan kaupungin lipputangon toimitti aikoinaan suomalainen ADS Finland, joka tilasi komponenttien valmistuksen Amira Groupin tehtaalta Pietarista. Nyt Amira Groupin mukaan lipputangon kokonaishinnasta on edelleen maksamatta noin 50 000 euroa.

– Maksamatta oleva sopimussumma on tällä hetkellä 50 660 euroa. Emme ole saaneet mitään selitystä, Amira Groupin tuonti- ja vientiosaston johtaja Natalia Avvakumova kertoi Ylen venäjänkieliselle toimitukselle.

Suomen Kuvalehti löysi vuonna 2019 ADS Finland -yhtiön taustasta monenlaisia sotkuja. Se oli myös ylilaskuttanut Haminan kaupunkia noin 26 000 eurolla. Toimitusjohtajalta löytyi rikostuomioita ja yhtiön sivut olivat kopio, jota käyttävät edelleen ainakin Kanadaan ja Saudi-Arabiaan viittaavat epämääräiset yhtiöt. Yritys oli kuitenkin ainoa lipputankokilpailutukseen osallistunut, joten se voitti urakan.

Suomen Kuvalehden mukaan Haminan kaupunki jätti turvallisuusepäselvyyksien vuoksi maksamatta ADS Finlandille 322 000 euron kokonaisurakasta 80 000 euroa, jotka ovat vakuutena mahdollisille lisäkustannuksille. Niitä alkoi pian syntyä, kun hanke myöhästyi.

Ylen venäjänkielinen palvelu huomauttaa, ettei kukaan tiedä missä nuo 80 000 euroa ovat nyt. Olettaa sopii, että ne on jo käytetty useampaan otteeseen.

Nyt pietarilainen pylvästehdas Amira Group haluaisi kuitenkin vielä itseltään puuttuvat 50 000 euroa Haminan kaupungilta. Haminan kaupunki ei katso olevansa vastuussa, sillä heillä ei ollut sopimusta Amiran vaan ADS-yhtiön kanssa. Ylen mukaan ADS Finland väittää venäläisyrityksen laskujen olleen perusteettomia.

Eikä Venäjälle voi siirtää rahaa. Pakotteet estävät sen.

Nyt asian on havainnut myös pietarilainen Delovoi Peterburg -lehti, joka antaa ymmärtää suomalaisten huijanneen Amira Groupia. Se otsikoi uutisensa: Suomalaiset syyttävät pakotteita siitä, ettei pietarilaiselle yritykselle maksettu 50 000 euroa lipputangosta.