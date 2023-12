Venäjä varastanut miljoonia tonneja viljaa miehittämiltään alueilta

Venäjä on varastanut noin 6.4 miljoonaa tonnia viljaa ja lähes 1.5 miljoona tonnia auringonkukansiemeniä miehittämiltään alueilta, kertoo ukrainalaismedia Euromaiden Press.

Media perustaa tietonsa Nasan satelliittikuvista tekemiin arvioihin Venäjän miehittämien alueiden maatalouden tuotannosta. Nasa painottaa, että tarkkojen arvioiden tekeminen korjatusta sadosta on vaikeaa.

Osa maataloustuotteista on käytetty paikallisesti, mutta osan Venäjä on vienyt omaan käyttöönsä tai myynyt ulkomaille. Venäjä on aiemmin käyttänyt ruokaa myös aseena estäessään Ukrainan viljakuljetukset Mustanmeren kautta.

Nasa kertoo myös, että noin 7 prosenttia Ukrainan pelloista laiminlyötiin tänä vuonna, pääasiassa rintamalinjan varrella. Taloudelliset tappiot sadonmenetyksistä nousevat jopa kahteen miljardiin dollariin. Menetetyllä sadolla oltaisiin kyetty takaamaan yli 25 miljoonan ihmisen ruokahuolto.