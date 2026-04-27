Kustantamot Kremlin hampaissa – edes ”kaikista uskollisin” ei ole turvassa

Jopa hallinnolle uskolliset kirjankustantamot ovat joutumassa Kremlin hampaisiin Venäjällä, Financial Times uutisoi. Vaikka sensuuri ei Vladimir Putinin Venäjällä ole mitään uutta, eivät edes aikaisemmin vaarattomiksi koetut toimijat ole turvassa hallinnon kiristäessä otettaan yhteiskunnasta.

Tuorein esimerkki on poliisin viime viikolla tekemä ratsia maan suurimpiin kuuluvan kustannusyhtiö Eksmon tiloihin. Useat yhtiön johtoportaan jäsenistä, mukaan lukien toimitusjohtaja Jevgeni Kapiev, pidätettiin tiistaina, ja vapautettiin kuulustelujen jälkeen torstaina. Yhtiö on FT:n mukaan viime vuosina pitkälti sopeutunut Kremlin linjauksiin, julkaissen muun muassa Venäjän hyökkäyssotaa tukevaa kirjallisuutta sekä sensuroiden seksuaalivähemmistöjä käsitteleviä kirjoja.

– Tämä on Eksmo, kaikista hiljaisin ja uskollisin, aina valmiina miellyttämään johtajia, maanpaossa elävä venäläiskirjailija Boris Akunin kommentoi kustantamoon kohdistunutta operaatiota.

Kustantamot ja kirjakaupat ovat jo vuosien ajan sensuroineet tai poistaneet valikoimistaan kirjoja, jotka esimerkiksi rikkovat Venäjän niin kutsuttua ”homopropagandalakia”. Siinä missä sensuuri aikaisemmin kohdistui lähinnä yksittäisiin teoksiin, on kirja-ala nyt laajemminkin viranomaisten syynissä. FT lainaa venäläistä toimittajaa, joka toteaa Ray Bradburyn Fahrenheit 451-kirjan olevanGeorge Orwellin dystooppista 1984-teosta parempi vertailukohta nyky-Venäjälle. Bradburyn romaanissa kirjallisuus on päättäjien toimesta kielletty.

Ilmapiiri tuo myös mieleen Neuvostoliiton aikaiset kiellot, FT toteaa. Lukuisat Putinin hallintoa kritisoineet kirjailijat on julistettu ”ulkomaisiksi agenteiksi”, ja etenkin seksuaalivähemmistöt ovat joutuneet Venäjän virallisessa kirjallisuuspolitiikassa pannaan. Sensuuria on kohdistuu yhä enemmän myös lastenkirjallisuuteen ja vanhoihin klassikoihin.

Yhä autoritaarisempi kehitys on saanut jopa kirjailija Vladimir Sorokinin sensurointia takavuosina äänekkäästi tukeneen liikenaisen Olga Uskovan katumapäälle. Sittemmin poistetussa Telegram-viestissään Uskova pyytää maaltaan anteeksi osuuttaan nykytilanteen syntyyn. Venäjällä ei koskaan pidä luoda ennakkotapauksia ”minkäänkaltaisille kielloille”, hän kirjoittaa. Venäjän nykysensuuria hän kuvailee ”absurdiksi”.

