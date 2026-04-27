Ukrainan droonitaktiikkaa kokeiltiin USA:ssa: Tämä oli tulos

Yhdysvaltojen maavoimien erikoisjoukot kokeilivat viimevuotisessa harjoituksessaan Ukrainan droonitaktiikkaa, ja kokemus osoittautui Defense Onen mukaan opettavaiseksi. Yhdysvaltojen droonintorjunta ei ole ollut syyskuisen harjoituksen jälkeen ”entisensä”, sivusto kertoo.

– Sanoisin, että se auttoi meitä kehittämään prioriteettejamme, kuvailee prikaatikenraali Matt Ross.

Floridassa järjestetyssä ”Operation Clear Hoirzon”-harjoituksessa Ukrainan droonisodankäyntiä tutkineet yhdysvaltalaiset ottivat mallia ukrainalaisten kesällä 2025 toteuttamasta Operaatio Hämähäkinverkosta, jossa Ukraina tuhosi merkittävän osan Venäjän strategisista pommikoneista. Yhdysvaltalaiset käyttivät harjoituksessa useita erityyppisiä- ja kokoisia drooneja, joista osa oli suunniteltu häirintää kestäviksi.

Harjoitus oli Defense Onen mukaan poikkeuksellinen. Droonien torjunnassa käytettävä GPS-häirintä voi haitata myös siviililiikennettä, jolloin laajempien harjoitusten järjestäminen on haastavaa.

Rossin johtama yksikkö yrittää nyt soveltaa Ukrainan kokemuksia ja taktiikoita Yhdysvaltojen asevoimissa.

– Olimme Ukrainassa noin kuusi viikkoa sitten tapaamassa sikäläisiä droonijoukkoja, seuraamassa, miten he puolustavat Kiovaa öisin, ja katsomassa, mitä kalustoa heillä on etulinjassa, hän kertoo.

Ross kertoo yksikkönsä nojaavan nyt ukrainalaisten dataan eri drooniteknologioiden suorityskyvystä Pentagonin sisäisen arvioinnin sijasta.

Defense One kertoo, että Ukrainan opetukset johtavat nyt muutoksiin siinä, minkälaista kalustoa Yhdysvallat hankkii droonitorjuntaansa ja miten tukikohtien puolustusta suunnitellaan.