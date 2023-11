Ukrainan sotilas: Tämä on pelastanut henkeni rintamalla monta kertaa

Kutsumanimeä Zmiy (käärme) käyttävä ukrainalainen sotilas, joka tällä hetkellä toimii komppanian komentajana, kertoo kokemuksistaan sodasta X-viestialustalla julkaistussa haastattelussa. Häntä on haastatellut ukrainalainen Tatarigami-nimimerkillä kirjoittava reserviupseeri.

Zmiy on osallistunut vuosien 2014 ja 2022 sotiin ja niiden välillä työskennellyt it-alalla. Hän sanoo, että vihollinen ei ole näiden vuosien aikana juuri muuttunut, vain taktiikat ja aseet vaihtelevat paikasta ja yksiköstä riippuen.

– Tänään saatat tuhota alokkaita ja myöhemmin he lähettävät veteraaneja, joilla on pokkaa hiipiä asemiisi yöllä.

Tatarigami toteaa, että siinä missä ennen hyökkäyssotaa usein yliarvioitiin venäläisarmeijan kyvyt, nyt monella on näkemys, että Venäjän armeija on heikko, ”eikä tiedä mitä ruosteisilla aseillaan tekisi”.

Zmiy tuumii, että jälkimmäiseen teoriaan uskovan kannattaa katsoa karttaa tarkemmin.

– Jos he olisivat niin heikkoja, olisimme jo Donin liepeillä. Kymmenen ruosteista kivääriä voi päihittää yhden uuden kiväärin. Ja heillä on mahdollisuus lähettää juuri niin monta hyökkäykseen.

– Samalla tavalla vanha panssarivaunu on silti hemmetin panssarivaunu, joka sylkee vauhdilla ulos ammuksia, Zmiy jatkaa.

Hänen mukaansa myös luvuilla on merkitystä, koska vihollinen on yhtä välinpitämätön omien uhriensa kanssa kuin ennenkin.

– [Heillä] on varaa lihamyllyihin, meillä ei.

Komentaja ottaa kantaa myös väitteisiin, että hyökkääjän joukot ovat taitamattomia.

– Annanpa esimerkin. Kun etulinja hajosi Harkovassa, ahdistimme yhden heistä nurkkaan. Tarjosimme mahdollisuutta antautua, mutta hän valitsi taistelun. Kun viimein saimme hänet eliminoitua hänen papereistaan ilmeni, että hänet oli mobilisoitu vain pari viikkoa aiemmin.

– Mutta hän taisteli ja sai meitä viivytettyä. Sillä on merkitystä, että he ovat valmiita taistelemaan, vaikka eivät olisi täysin valmistautuneita. Aika on rajallinen resurssi ja heillä on numerot puolellaan.

Zmiy korostaa myös johtamisjärjestelmän tärkeyttä ja kaipaa siihen systemaattisempaa kehittämistä.

– Pätevä kersantti on kuin timantti. Hän on samalla taistelija ja ryhmänjohtaja.

– Armeija operoi hierarkiassa, ja mikäli sotilailla ei ole ketään johtamassa, silloin ei kyse ole taisteluyksiköstä, vaan joukosta kundeja aseiden kanssa, Zmiy jatkaa.

Tatarigami kysyy, mitkä ovat kolme asiaa, joita Zmiy parantaisi Ukrainan asevoimissa. Zmiyn mukaansa taisteluita suunnittelevia upseereita pitäisi ryhtyä arvioimaan. Yksiköiden onnistumista määriteltäisiin sillä perusteella, saadaanko tehtävät suoritettua ilman kohtuuttomia menetyksiä. Lisäksi operaatiot, sekä onnistuneet että epäonnistuneet, pitäisi tarkkaan analysoida pataljoonatasolta alkaen.

Zmiy selittää myös, miksi taisteluissa tarvitaan niin paljon lennokkeja sekä kuljetuskalustoa.

– Nämä resurssit palvelevat tiedustelua ja liikkumista. Olosuhteista, joissa kohtaamme vihollisen, tulee merkitseviä työmme kestäessä. Tiukassa taistelussa kaikki menee kuin lohikäärmeen kitaan, päivissä tai tunneissa. Mutta tämä ei ole mikään tekosyy olla huolimaton lahjoitetun tavaran kanssa.

Tatarigami kysyy myös, voiko tavallinen jalkaväkiyksikkö toimia tehokkaasti ilman lennokkeja.

– Jalkaväkihän nyt pystyy kaikkeen, mutta suosittelen käyttämään tasku-dronea, josta voi olla hyötyä lyhyillä välimatkoilla. Olen säästänyt henkeni lukuisia kertoja, kun sen sijaan että olisin mennyt jalan, olen lennättänyt [dronea] muutama sata metriä edellä, Zmiy sanoo.

Hän kertoo myös suunnitelmistaan sodan jälkeen. Sotilaskoulutus Ukrainassa kaipaa Zmiyn mukaan uudistamista.

– Haluan uudistaa koulutusta, sillä nuoremmat upseerit, armeijan selkäranka, tulevat hyvin vähin tiedoin ja kuolevat hölmösti, koska ovat tuhlanneet neljä vuotta. Tätä näen nyt ja se on aivan pe*seestä, Zmiy laukoo.

1. Hello! Please introduce yourself and briefly tell us about you.

– My name is not important, as during the war I use only the callsign "Snake”. This is my Second Punic War. Between wars, I managed to find myself in the IT field. Right now, I am a company commander. pic.twitter.com/6Nojks8Dbj

— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) November 8, 2023