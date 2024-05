Kansanedustajien mukaan Ukraina-tuki voidaan rahoittaa ilman yhteisvelkaa

Ulkoasianvaliokunnan kansanedustajat Annika Saarikko (kesk.) ja Antti Kaikkonen (kesk.) sanovat, että Euroopan unionin ja Suomen on jatkettava Ukrainan tukemista empimättä.

– Sotaan ei saa turtua, eikä sotaväsymys saa iskeä. Joitakin huolestuttavia merkkejä muutamista EU-maista on viime aikoina nähty, kansanedustajat toteavat tiedotteessa.

Heidän mukaansa Ukrainalle suunnatun EU-tuen turvaaminen on tulevan Euroopan parlamentin tärkeimpiä tehtäviä.

– Suomen on oltava tulevalla kaudella vielä entistäkin aktiivisempi Ukrainan tuen varmistamisessa. Se on tehtävissä ilman yhteisvelkaa, Annika Saarikko ja Antti Kaikkonen toteavat.

Kansanedustajat kehottavat pitämään EU:n rauhanrahaston tuen Ukrainalle vahvana, ohjaamaan maalle Euroopan investointipankin rahoitusta ja vauhdittamaan Venäjältä jäädytettyjen varojen tuottojen ohjaamista Ukrainan tueksi.

He muistuttavat myös kansallisen tuen jatkamisesta. Suomi on antanut Ukrainalle tukea 2,9 miljardia euroa, josta kaksi miljardia on puolustusmateriaalitukea.

– Tämä tuki aloitettiin viime hallituskaudella välittömästi sodan alettua. Suomi on BKT-suhteessa avunantajien kärkijoukossa ja näin pitää jatkaa, Kaikkonen ja Saarikko sanovat.