Ukrainan sotilaiden karmea tilanne juoksuhaudassa videolla – ”Täältä ei h***tti pääse mihinkään”

Ukrainan armeijassa palveleva, Krimiltä kotoisin oleva dokumentaristi Oleh Sentsov on tallentanut taistelua juoksuhaudassa. Video (alla) on kuvattu Avdijivkan lähistöllä lokakuussa ja sotilaat ovat 47. mekanisoidusta jalkaväkiprikaatista.

Venäjän joukot ovat tehneet Donetskin alueella sijaitsevan Avdijivkassa useita laajoja hyökkäyksiä lokakuun alusta lähtien ja myös kärsineet merkittäviä tappioita.

– Valmistautukaa taistelemaan, ukrainalaissotilas kehottaa videolla, kun taustalla kaikuvat kiihtyvät ammusten äänet.

Osa sotilaista on loukkaantunut, eivätkä kaikki pysty liikkumaan kunnolla. Yksi haavoittunut pyytää muita antamaan hänelle konekiväärin, jättämään hänet ja lähtemään itse. Venäläisjoukot ovat kuitenkin saartaneet juoksuhaudan kahdelta puolelta.

– Sitä emme tule tekemään. Ja täältä ei helvetti pääse mihinkään, vastaa sotilas haavoittuneelle.

– Pidämme puolustusasemamme, muuten ei ole mitään mahdollisuuksia. Pidämme puolustuksen täällä ja se siitä, hän jatkaa.

Sotilaat toteavat, että äänistä päätellen vihollisen panssarivaunut ovat lähestymässä.

– [Vihollisen] kalustoa on koko metsävyöhykkeen täydeltä. Voin kuulla ne.

Tilanne juoksuhaudassa kiihtyy ja keskustelua käydään panssarintorjunta-aseesta.

– Antakaa nyt perkele minulle se panssarintorjunta-ase! joku huutaa hyökkääjän lähestyessä.

Venäläisten panssarivaunu alkaa ampua ja ukrainalaiset suojautuvat makuulle juoksuhautaan.

– Meidät on saarrettu, tankit tulittavat meitä, joku karjuu, taustalta kuuluu tauotonta tulitusta.

Epätoivoiselta vaikuttavasta tilanteesta huolimatta Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Herastshenko kertoo, että kaikki Ukrainan sotilaat videolta selvisivät hengissä, vaikkakin osa haavoittui.

– Tämä on puolustajillemme normaalia päivärutiinia, videon jakanut Herastshenko muistuttaa X-viestialustalla.

Oleh Sentsov, Ukrainian filmmaker from Crimea who defends Ukraine in the ranks of the Ukrainian Armed Forces, has released footage of a fierce battle fought by soldiers of the 47th Mechanized Infantry Brigade near Avdiivka in October 2023.

Thankfully, all the Defenders emerged… pic.twitter.com/TyH8wXNdww

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 24, 2023