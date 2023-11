Venäjä pyrkii jopa 20-kertaiseen ylivoimaan Avdijivkassa

Ukrainan asevoimien eversti Serhi Grabski sanoo virolaiselle tiedejulkaisulle Fortelle, että Venäjä yrittää vallata Donetskin läänissä sijaitsevan Avdijivkan, koska ”se on ollut vuodesta 2014 lähtien veitsi miehittäjän kurkulla”.

– Ukrainan armeijalla on mahdollisuus pitää sieltä [Avdijivkasta] koko Donetskia ja sen ympäristöä tulivaikutuksensa alla. Se tekee Venäjän armeijan elämästä paljon vaikeampaa, koska se ei voi parhaalla tahdollakaan liikuttaa Donetskin kautta suuria määriä kalustoa ja joukkoja tai koota sinne reservejä, sanoo Grabski.

Hän huomauttaa, että Avdijivka on myös logistinen solmukohta, joka tunnetaan Jasinuvatan risteyksenä. Avdijivkan menettäminen tarkoittaisi, että Venäjän armeija voisi vapaasti liikuttaa kalustoaan ja tekniikkaansa pohjoisesta etelään ja idästä länteen.

Lännestä aukeaisi tie kohti Dniproa ja pohjoisesta taas kohti Donbasin teollisuuden sydäntä Slovjanskia ja Kramatorskia, joissa on vieläkin Ukrainan puolustusteollisuutta. Kaupunki on Ukrainalle ”äärimmäisen tärkeä ja sen takia Ukrainan armeija tulee pitämään siitä epätoivoisesti kiinni”.

– [Tämä logistinen manööveri] olisi kätevä toteuttaa Donetskin kautta ja näin ollen Avdijivkan menettäminen olisi todellinen tappio Ukrainalle. Sen lisäksi vihollinen kiirehtii: he haluavat vallata Avdijivkan, linnoittaa sen voimakkaasti ja siten saada siten vielä yhden vahvan valttikortin nyt miehittämiensä alueiden status quo’n vahvistamiseksi neuvotteluteitse.

”Venäjä ei ole rationaalinen vihollinen”

Ainakaan toistaiseksi venäläiset eivät ole merkittävästi edenneet Avdijivkan suunnalla. Grabski sanoo, että hän ”yksiselitteisesti varma” kaupungin ukrainalaispuolustuksen pysymisestä, jos ”kyse olisi ennalta-arvattavasta ja sotilaidensa ihmishengistä välittävästä vihollisesta”.

– Tietäen Venäjän armeijan toimintatavan ei heillä olisi mitään mahdollisuuksia rationaalisessa taistelussa. Vihollinen ei ole saavuttanut Avdijivkassa minkäänlaisia tuloksia vuodesta 2014 lähtien. Helmikuun 24. päivästä 2022 lähtien Venäjän armeija on lyönyt päätään Avdijivkan linnoitteisiin eikä ole saavuttanut mitään.

Venäjän hyökkäys Avdijivkaa vastaan alkoi 10. lokakuuta. Tuosta lähtien 40 000 miehen venäläinen armeijaryhmä on yrittänyt saartaa kaupungin hyökkäämällä etelästä Seversnestä ja pohjoisesta Krasnohorivkasta. Venäläiset ovat edenneet yhteensä 10 kilometriä ja Avdijivkan linnoituskaupungin ukrainalaisvaruskunta on kuin pussin pohjassa.

Venäjä on kärsinyt Avdijivkassa kovia tappioita, joiden myötä se on keskittynyt hävittämään kaupunkia jalkaväen ja ilmavoimien hyökkäyksillä. Valtaussuunnitelmasta se ei ole vielä luopunut.

– Venäläiset ovat menettäneet kahden Avdijivkaan tekemän massiivisen hyökkäyksensä aikana kymmeniä kalustoyksikköjä ja satoja sotilaita. Tietojen mukaan venäläiset menettivät näissä kahdessa hyökkäyksessä 7000 miestä, se tarkoittaa, että he menettivät kaksi prikaatia, sanoo Grabski.

Kahta ukrainalaissotilasta vastaan hyökkää jopa 30 venäläistä

Sodankäynnissä katsotaan neljänneksen miesvoimastaan menettäneen yksikön olevan taistelukyvytön. Jos tätä sääntöä sovelletaan Avdijivkassa, menettivät venäläiset Grabskin mukaan 30 kilometrin lohkolla kuudesta seitsemään prikaatia.

– Kuka tahansa normaali sotilas olisi jo aikoja sitten pysähtynyt ja miettinyt, mitä tapahtui ja muuttanut koko toimintatapaansa. Mutta Venäjän armeija ei sitä tee, nyt he keräävät Avdijivkan edustalle uutta iskuryhmää. He yrittävät erittäin kapeillakin lohkoilla saada kymmen- tai kaksikymmenkertaisen ylivoiman.

Tämä tarkoittaa sitä, että jopa kahden ukrainalaissotilaan muodostamaa tarkkailupistettä vastaan hyökätään 30 miehen ryhmällä.

– Sen takia tulee tehdä itselleen selväksi, että jos vihollinen ei jatkossakaan välitä miestappioistaan, ei Avdijivkan menettämistä voi sulkea pois. He yksinkertaisesti hautaavat Ukrainan armeijan asemat ruumiskasojensa alle ja lopulta konekiväärimme luodit eivät läpäise ruumiskasoja. Tietysti sotilaallisesti näkökulmasta tämä on täysin järjetöntä, mutta kyse on yksinkertaisesti maanisesta halusta saada tietty paikka haltuunsa.

”Bahmutin taistelulla ehkäistiin hyökkäys Valko-Venäjältä”

Samanlaista teurastusta oli myös Bahmutin taistelu, jossa Ukrainan armeija pyrki kuluttamaan venäläisjoukkoja.

– Rehellisyyden nimissä tulee tunnustaa, että Avdijivkan merkitys on paljon suurempi kuin Bahmutin. Se on monta kertaa tärkeämpi kuin Bahmut, toteaa Grabski.

Everstin mukaan Bahmutin taistelussa Ukraina esti Venäjää hyökkäämästä uudelleen Valko-Venäjältä Ukrainaan.

– Tuolloin venäläisillä oli Valko-Venäjällä jo kaksi prikaatia ja kaikki olettivat sinne tuotavan lisäjoukkoja. Mutta Bahmutin taistelu ei mahdollistanut Valko-Venäjällä olevien joukkojen lisäämistä, ja yksiköt, joita vihollinen olisi voinut muilla lohkoilla käyttää, lähetettiin Bahmutiin.

Lisäksi Grabskin mukaan Bahmutin taistelun jälkeen ”Wagnerin armeijakunnasta, jota mediassa kutsutaan palkkasoturifirmaksi” ei ole kuulunut ”yhtään mitään”.

– Wagnerin armeijakunnassa oli huippuaikaan 70 000 miestä – saman verran kuin armeijakunnassa. Tänään sitä ei ole. Ne hävisivät järjettömän hulluissa hyökkäyksissä Bahmutiin. Wagnerilaiset menettivät eri tietojen mukaan Bahmutissa 30 000–40 000 miestä eli puolet miesvoimastaan. Bahmut oli tarpeellinen kahdesta syystä: vihollisen strategisten suunnitelmien turhentamiseksi ja miesvoiman hävittämiseksi. Se onnistui.