Ukrainan presidentti kiittää Saksaa Leopard-päätöksestä

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kiittää Saksan hallitusta sen päätöksestä lähettää Leopard 2 -panssarivaunuja Ukrainaan.

– Saksan tärkeimmät panssarivaunut, puolustuksen tuen ja koulutustehtävien laajentaminen, vihreä valo kumppaneille vastaavien aseiden toimittamiseen. Kuulin juuri näistä tärkeistä ja ajankohtaisista päätöksistä puhelussa [Saksan liittokansleri] Olaf Scholzin kanssa.

– Vilpittömästi kiitollinen liittokanslerille ja kaikille ystävillemme Saksassa, Zelenskyi toteaa Twitterissä.

Saksan hallitus ilmoitti keskiviikkona, että se lähettää 14 Leopard 2 -taistelupanssarivaunua Ukrainaan. Saksa myöntää lisäksi jälleenvientiluvan muille maille, jotka haluavat lähettää Leopard-vaunuja Ukrainalle.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kehottaa muita maita liittymään Leopard-hankkeeseen.

– Joten panssariliitto muodostetaan. Jokainen, joka epäili, että tämä ei voisi tapahtua, näkee nyt: Ukrainalle ja kumppaneille mikään ei ole mahdotonta.

– Kehotan kaikkia uusia kumppaneita, joilla on käytössään Leopard 2 -tankkeja, liittymään liittoumaan ja tarjoamaan mahdollisimman monta niistä. Ne ovat nyt vapaita, Kuleba julisti Twitterissä.

