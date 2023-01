Saksan hallitus ilmoitti lähettävänsä Leopardeja Ukrainaan

Saksan Liittokansleri Olaf Scholz ilmoitti keskiviikkona, että Saksa jatkaa sotilaallisen tuen lisäämistä Ukrainalle.

Saksan hallitus on päättänyt toimittaa Ukrainan asevoimille Leopard 2 -taistelupanssarivaunuja käytyään intensiivisiä neuvotteluja lähimpien eurooppalaisten ja kansainvälisten kumppaniensa kanssa.

Kansainvälisen yhteistyön voimin tavoitteena on muodostaa nopeasti kaksi Leopard 2 -tankeista koostuvaa pataljoonaa Ukrainan asevoimille.

– Ensimmäisenä askeleena Saksa toimittaa puolustusvoimien varastoista komppanian verran eli 14 Leopard 2A6 -panssarivaunua. Myös muut eurooppalaiset kumppanit luovuttavat Leopard 2 -tankkeja. Ukrainalaisten miehistön koulutus alkaa nopeasti Saksassa. Koulutuksen lisäksi pakettiin kuuluvat myös logistiikka, ammukset ja järjestelmähuolto, tiedotteessa todetaan.

Saksa myöntää asianmukaiset siirtoluvat kumppanimaille, jotka haluavat toimittaa nopeasti Leopard 2 -tankkeja varastoistaan Ukrainaan.

