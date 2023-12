Ukraina-tuen tilanne näyttää tutkijan mukaan pelottavalta – ”He työskentelevät Vladimir Putinille”

Ukrainalta tuen epääjät pelaavat Vladimir Putinin pussiin, sanoo ruotsalainen taloustieteilijä ja Venäjä-asiantuntija Anders Åslund.

Hän kirjoittaa X-viestiketjussaan Ukrainan rahoitustilanteen näyttävän pelottavalta ja jopa epätoivoiselta.

– Yhdysvalloissa republikaanit työskentelevät Putinille, kun he eivät tee päätöstä 61 miljardin dollarin myöntämisestä Ukrainalle, jota presidentti on esittänyt.

Republikaanit ovat kytkeneet tuen myöntämisen ehdoksi siirtolaispolitiikan kiristämisen. Atlantic Council -ajatushautomon asiantuntija Doug Klain sanoo X-alustalla kongressilähteisiinsä perustuen, että Ukraina-tukea ei välttämättä hyväksytä ennen ensi vuotta USA:n kasvaneiden sisäpoliittisten ristiriitojen vuoksi.

– EU:ssa [Viktor] Orbán ja [Geert] Wilders työskentelevät Putinille, kun he yrittävät estää 50 miljardin euron antamisen Ukrainalle ja [Olaf] Scholz tätä tehokkaasti tukee, Åslund jatkaa Unkarin, Alankomaiden ja Saksan kärkipoliitikoista.

The Financial Times -lehti kertoi eilen, että sopu EU:n budjetista ja Ukrainan tukemisesta 50 miljardilla eurolla voi olla vaikea saavuttaa 14. joulukuuta alkavassa huippukokouksessa.

Åslund arvostelee EU:n suuria jäsenmaita kovin sanoin.

– Euroopan keskuspankki, Saksa, Ranska, ja muutamat muut EU-maat vastustavat sitä, että jäädytetyt Venäjän keskuspankin varat otettaisiin haltuun ja annettaisiin sotakorvauksina Ukrainalle. Suurten EU-maiden kyynisyys, moraalin ja ennakoinnin puute eivät lakkaa yllättämästä. Ukrainan taloustilanne on muuttumassa epätoivoiseksi, Åslund suomii.

3. ECB, Germany, France & a few more EU countries oppose seizing Russian Central Bank reserves & give them as war reparations to Ukraine. The cynicism & lack of morals & foresight of big European countries rarely cease to surprise. Ukraine's finances are becoming desperate.

Overall US 🇺🇸 military in November to Ukraine 🇺🇦 was 82.2% lower than it was in the first half of 2023

Direct military aid to Ukraine was the lowest it was in the entire war, however overall US aid including USAI equipment orders was $525 million, slightly higher than in October pic.twitter.com/9FEjN6r6r1

— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) December 3, 2023