Poikkeuksellinen isku Venäjälle – ”Uusi käänne sodassa”

Ukrainan drooni-iskua Venäjällä sijaitsevaan ennakkovaroitustutkaan kuvataan poikkeukselliseksi ja uudeksi käänteeksi, kertoo The War Zone.

Etelä-Venäjän Krasnodarin alueella sijaitseva Armavirin tutka-asema joutui iskun kohteeksi alkuviikosta. Torstaina otetuista sateliittikuvista on nähtävissä runsaasti romua aseman Voronezh-tutkan ympärillä. Sateliittikuvien perusteella vaurioitunut tutka oli toinen aseman kahdesta tutkasta, ja se vastasi lounaan suunnasta.

UHF-taajussalueella toimivien Voronezh-tutkien kantama ylettää horisontin yli, ja ne muodostavat oleellisen osan Venäjän ballistisista ohjuksista varoittavaa aikaisen varoituksen järjestelmää.

Iskusta on levinnyt myös maan tasalta otettuja kuvia, joissa molemmissa tutkarakennuksissa näkyy myös merkittäviä vaurioita. Kuvien perusteella voidaan sanoa, että tutka-asemaan kohdistui useampia iskuja.

Voronezh-tutkat ovat äärimmäisen herkkiä laitteita, joten pienetkin vauriot saattavat johtaa niiden käyttökelvottomuuteen.

Ukrainan viranomaiset eivät ole julkisesti kommentoineet iskua Armaviriin. Venäjän hallitus ei myöskään ole ottanut kantaa asiaan. Tapaus ei kuitenkaan ole ensimmäinen, jossa Ukraina iskee Krasnodarin alueella sijaitseviin kohteisiin, vaikkakin Venäjän ballistiseen ohjuspuolustukseen Ukraina ei ole aiemmin koskenut.

Oslon yliopistossa työskentelevä ydinasestrategioiden ja puolustuspolitiikan asiantuntijan Fabian Hoffmannin arvelee, että Ukrainalle voi aiheutua iskusta hankaluuksia.

– Minulla on huolia siitä, kuinka poliittisesti viisas päätös tämä oli. Sillä saattaa olla myöhemmin negatiivisia seurauksia Ukrainalle, koskien erityisesti kieltoja iskeä tiettyihin kohteisiin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että isku olisi ollut sotilaallisesti tehoton, Hoffmann kertoo.

Joidenkin arvioiden mukaan Ukraina iski tutka-asemaan, koska se mahdollisesti kykenisi havaitsemaan ja antamaan ennakkovaroituksen Ukrainan ampumista ATACMS-ohjuksista. Kyse ei siis ollut puhtaasti Venäjän ydinasejoukkoihin yhteydessä olevasta laitoksesta.

Armavirin tutka-asema kuitenkin osoitti lounasta kohti, joten ei ole varmaa, olisiko se havainnut Ukrainasta laukaistuja ATACMS-ohjuksia. Lisäksi tutka on suunniteltu havaitsemaan huomattavasti kauempana tapahtuvia ohjuslaukaisuja.

Tutka-alue kattaa kuitenkin ainakin osittain Krimin niemimaan sekä Ukrainan etelärannikon.

Tutka-aseman vaurioitumisella saattaa myös olla vaikutuksia myös Venäjän ydinasestrategiaan. Ilman Armavirin asemaa Venäjän voi olla vaikeampaa tunnistaa vääriä laukaisuhälytyksiä, sillä eri tutka-asemien päällekkäisyyttä ei iskun myötä ole yhtä paljon.

Venäjä on myös aiemmin varoittanut, että iskut sen ydinaseisiin liittyvään infrastruktuuriin voisivat johtaa ydinaseiskuun.

