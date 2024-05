”Venäjän aikapommi” – Näin sotatappiot mullistavat yhteiskunnan

Ukrainan mukaan jo yli puoli miljoonaa venäläistä sotilasta on kuollut tai haavoittunut sodassa, kertoo Kyiv Independent.

Luku on linjassa länsimaissa julkaistujen arvioiden kanssa. Britannian armeijasta vastaava ministeri Leo Douchery on aiemmin arvioinut Venäjän menettäneen noin 450 000 sotilasta. Ranskan ulkoministeri Stephane Sejournen mukaan 150 000 venäläissotilasta on kuollut sodassa.

Suuret menetykset muodostavat demografisen ja taloudellisen aikapommin, arvioi John Foreman, Britannian entinen Moskovan sotilasasiamies.

Presidentti Vladimir Putin ei vaikuta luopuvan tavoitteistaan Ukrainassa. Mediatietojen mukaan Venäjä saattaa joutua käynnistämään uuden mobilisaatiokampanjan jo tänä vuonna.

– Ukrainaan alun perin mennyt armeija on tuhottu täysin. Joten se on vaikuttanut ammattiarmeijan muuttumiseen puoliammattimaiseksi, varusmiesarmeijaksi ja laadun heikkenevän kuolleiden määrän kasvaessa, Foreman toteaa.

Huolimatta suurista tappioista, Venäjä näyttää edelleen houkuttelevan uusia rekrytointeja. Venäjän hallitus on luvannut korvauksia kaatuneiden ja haavoittuneiden sotilaiden perheille.

Sodan sosiaaliset kustannukset ovat myös merkittävät, mukaan lukien sotilaiden psyykkiset oireet, alkoholismi ja lisääntynyt väkivaltarikollisuus.

Putin on liittänyt koko maan tulevaisuuden Ukrainan sotaan ja Foremanin mukaan tilanne uhkaa Venäjän pitkän aikavälin elinkelpoisuutta.

– Se kaikki muodostaa demografisen aikapommin, jonka uskon räjäyttävän tiensä Venäjän halki seuraavien 10-20 vuoden aikana, Foreman arvioi.

– Kummallisesti sillä ei ole väliä kuinka paljon on hävitty, ehkä puolet armeijan kalustosta tai 500 000 ihmistä, tai kaikki pitkäaikaiset makrotaloudelliset ongelmat, jotka on kylvetty, nyt on tilanne, jossa hänen on voitettava tämä. Venäjän johtajilla, jotka häviävät sodat, menee huonosti, joten hän jatkaa.