Ukraina on toistuvasti todennut, että länsimaiset hävittäjät saattavat muuttaa tilannetta taistelukentällä, sillä Venäjällä on tällä hetkellä ilmaylivoima.

Ulkoministeri Dmytro Kuleba totesi, että Ukrainan on määrä vastaanottaa F-16-hävittäjät aiemmin laadittujen suunnitelmien ja aikataulujen mukaisesti, uutisoi Euromaidanpress.

– Alun perin suunniteltiin, että F-16:t ilmestyisivät Ukrainan ilmatilaan kesän puolivälissä. Tänään kaikki menee suunnitelmien mukaan. Tämä on kuitenkin todella monimutkainen asia, joten et koskaan tiedä, miten asiat voivat muuttua. Mutta toistaiseksi aikataulu on tämä, Kuleba muotoili.

Ministeri totesi, että hänen tietojensa mukaan lentäjien koulutus sujuu hyvin. Hän korosti myös ukrainalaisten insinöörien koulutusta.

– Tietenkin tarvitaan lisää koulutusta, ei vain lentäjille vaan myös insinööreille ja tekniselle henkilökunnalle, sillä siirtyminen neuvostotyyppisistä koneista länsimaisiin lentokoneisiin vaatii vakavia muutoksia kaikessa – koulutuksessa, logistiikassa ja ilmataistelufilosofiassa.

Tanska ja Alankomaat olivat ensimmäiset maat, jotka lupasivat antaa F-16-hävittäjiä Ukrainalle jo vuonna 2023, mutta sitoivat tämän ukrainalaisten lentäjien koulutuksen loppuun saattamiseen. Siitä lähtien useat länsimaat ovat kouluttaneet ukrainalaisia lentäjiä.

Helmikuuta 14. päivänä pidetyn Ramstein-kokouksen jälkeen Ukrainan puolustusministeri Rustem Umerov totesi, että ”kaikki sujuu aikataulun mukaisesti kaikkien kumppaneiden kanssa tehtyjen sopimusten puitteissa”.

Alankomaiden pääministeri Mark Rutte totesi tuolloin, että hävittäjät voitaisiin toimittaa aikataulussa lisäten, että Ukrainalle ”annettavia koneita tulee olemaan peräti 24”.