Ukraina keksi keinon: Venäjältä tulevat räjähdelennokit ohjataan takaisin

Venäjän Ukrainaan massoittain ampumia räjähdedrooneja ohjataan nyt takaisin Venäjälle sekä Valko-Venäjälle. Ukraina on keksinyt tavan, millä Venäjän iranilaismallista valmistamat Shahed-lennokit voidaan ohjata lentämään takaisin rajan yli, kertoo The Telegraph -lehti.

Venäjä valmistaa Tatarstanin droonitehtaassa yli 6000 Shahed-lennokkia vuodessa ja näitä kohteisiinsa etsiytyviä itsemurhalennokkeja ammutaan ukrainalaiskaupunkeihin joka päivä 30-80.

Tiistaina Venäjän asevoimat ampui 188 Shahed-lennokkia ja neljä Iskander-M-ohjusta Ukrainaan, mikä Ukrainan ilmavoimien mukaan oli tähänastisen sodan ennätysmäärä.

Kaikkiaan 90 prosenttia lennokeista torjuttiin ja 95 kappaletta niistä onnistuttiin uudelleenohjaamaan maaleistaan takaisin Venäjän maaperälle, kertoo sotilaslähde Le Mondelle.

Lähteen mukaan uudelleenohjaus tehtiin niin sanotulla spoofingilla, eli kaappaamalla satelliittikoordinaatit, joita dronet käyttävät ohjautuakseen ilmatilassa.

– Nämä droonit eivät ole omilla teillään, vaan ne on tarkoituksella lähetetty takaisin Venäjälle ja Valko-Venäjälle, lähdettä siteerataan.

Venäjän ja Valko-Venäjän viranomaiset eivät ole julkisesti vahvistaneet Ukrainan kykyä ”palauttaa lennokit lähettäjälle”.

Shahed-136:lla on 3,5 metrin siipiväli ja se voi kantaa 40-50 kiloa räjähteitä. Lentomatka on enimmillään 1000 kilometriä. Vaanivan lennokin tunnusomainen ”mopoa muistuttava” ääni on Telegraphin mukaan tullut ukrainalaisille aavemaisen tutuksi.

Venäjä on tehostanut lennokkihyökkäyksiään ja tekee niitä nyt uudella taktiikalla. Lennokkien lentoreitit ovat yhä monimutkaisempia, jotta ne väistäisivät Ukrainan ilmatorjunnan. Venäjä pyrkii tällä hetkellä parantelemaan Shahed-drooneja siten, että niitä on aiempaa vaikeampi häiritä elektronisesti.

Hiljattain 24-26. marraskuuta 43 Shahed-tyyppistä droonia päätyi Valko-Venäjän puolelle ja Venäjä joutui nostamaan hävittäjät ilmaan neljästi, jotta sai ammuttua ne alas.

Ukraina on kehittämässä omaa Sting-lennokkia, joka on nimenomaisesti tarkoitettu Shahedien metsästämiseen.