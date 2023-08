Venäläisnuoret raatavat drone-tehtaaksi muutetussa koulussa – ”Hae minut pois tai kuolen”

Keski-Venäjän Tatarstanissa sijaitseva Alabugan ammattiopisto on muutettu iranilaisten Shahed-lennokkien kokoamiskeskukseksi. Koulun arjesta on nyt tihkunut tietoja julkisuuteen.

Virallisesti kyse on koulun ja työelämän yhdistävästä oppilaitoksesta, jossa palkkaa saa 70 000 ruplaa (719 dollaria) kuukaudessa. Käytännössä opiskelu on unohdettu ja sadat nuoret, jopa vain 15-17-vuotiaat, tekevät pitkiä päiviä vaarallisissa olosuhteissa.

Vanhemmat ovat avautuneet asiasta venäläisillä Telegram-kanavilla sekä Radio Free Europen sisarmediassa Idel.Realiissa. Heidän mukaansa olosuhteet muistuttavat orjatyötä.

– Osa on hakenut lapsensa pois laitoksesta, vaikka siitä voi joutua maksamaan suuria sanktiomaksuja, kertoo brittiläinen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owen venäläislähteisiin viitaten X-viestialustalla.

Osa nuorista on lähtöisin köyhistä perheistä, eivätkä he välttämättä kerro vanhemmilleen totuutta oppilaitoksen oloista, tai näillä ei ole varaa hakea lastaan pois.

Tuoreissa ilmoituksissa Alabuga mainostaa kokoamistyötä tehtaassa 16-21-vuotiaille ja lupaa 90000 ruplan palkan sekä ilmaisen majoituksen. Owenin mukaan tämä sopii kuvaan siitä, että Alabuga aikoo kaksinkertaistaa laitoksensa koon ja kasvattaa huomattavasti Shahedien tuotantoa.

Toinen mainos tarjoaa lennonvarmistus- sekä lennokkien ohjelmointikoulutusta. Iranilaislennokkien kokoamista se ei mainitse, mutta kuvassa näkyy nuorukainen puolittain kootun Shahed-lennokin kanssa.

– Hae minut pois tai kuolen, kerrotaan erän pojan sanoneen äidilleen vain kaksi ja puoli kuukautta Alabugaan menonsa jälkeen.

Pojan äidin Zhannan mukaan laitoksen mainokset ovat vain syötti, jolla houkutellaan opiskelijoita ansaan. Äiti sanoo, että kyse on 100-prosenttisesti riistosta. Myös hänen tuttavansa lapsi, joka aloitti Alabugassa kesäkuussa, on aivan lopussa.

Oppilaitos laskuttaa ”opinto-ohjelman keskeyttämisestä” jopa 200 000 ruplaa. Äidin mukaan kaikilla ei ole tähän varaa, joten lapset jätetään tehtaaseen.

– Lasten työmäärän pitäisi olla kahdeksan tuntia viikossa, mutta käytännössä se on paljon enemmän, äiti kertoo.

Lisäksi oppilaitoksessa harjoitetaan psykologista nujertamista, mihin vanhempien mukaan kuuluu muun muassa kello 22 alkavat ”tapaamiset”. Mikäli joku ei ilmesty paikalle, seuraa kollektiivinen rangaistus ja kaikkien pitää istua odottamassa koko yö. Ohjaajat syyttävät väsyneitä nuoria ”isänmaallisuuden puutteesta”.

Tuotantovaatimuksia – kuten palkkaakin – annetaan täysin summittaisesti. Tavoitteet kokoamismäärille saatetaan asettaa pari päivää ennen kuun loppua, jotta palkkaa ei tarvitse maksaa.

– Näin, että lapseni on onlinessa kahdelta aamuyöllä. Kysyin syytä. Hän kertoi, että hänen pitää täyttää tavoitteensa. Kysyin miksi teet tätä viimeisenä yönä, johon hän sanoi, että me saimme tietää nämä toissailtana, Zhanna kertoo.

Palkkaa Zhanna kertoo pojalle jääneen kuukaudessa 3500 ruplaa (36 dollaria), josta vähennettiin vielä majoituskulut. Äiti sanoo, että palkkaa saavat vain ”onnekkaimmat”, osa jää ilman.

Vanhempien mukaan nuoret on jaettu erilaisiin ryhmiin ja ”kapinallisiksi” mielletyille annetaan rankaisunomaisesti ikävimmät tehtävät. ”Marisijoita” on ammuttu kumiluodeilla, mistä väitetysti aiheutuneita mustelmia eräs nuori esitteli videolla.

Marina kertoo, että hänen tyttärensä on laitettu liimaamaan droonien osia.

– Alaikäiset työskentelevät hengityssuojaimissa 15 tuntia päivässä.

Marinan mukaan nuoret ovat aivan poikki ja lisäksi työ sisältää vaarallisten kemikaalien käsittelyä.

– He [ohjaajat] kieltävät lapsia kertomasta vanhemmilleen, Marina sanoo ja toteaa, että moni aikuinen ei edes suostuisi tällaiseen työhön.

Alabugan johtajan Timur Shagivaleevin puhe nuorille nauhoitettiin tallenteeksi 16. kesäkuuta. Siinä Shagivaleev kehuu laitoksen teknologiaa parhaimmaksi maailmassa ja väittää tuotantolaitoksen kuuluvan maailman nykyaikaisimpiin.

Hän myös ylistää oppilaitoksessa työskenteleviä nuoria siitä, että Venäjän kohtalo on heidän käsissään. Juuri heidän on Shagivaleevin mukaan mahdollista auttaa maataan ja Alabugaa, vaikka se merkitseekin kovaa työtä:

– Vuorot kestävät 12 tuntia, kaksi päivää työskentelet ja kaksi päivää lepäät.

Shagivaleev myös kannustaa opiskelijoita jättämään lomat laitoksesta väliin, ”vaikka olisi äitisi syntymäpäivä”.

Epämiellyttävien paljastusten tultua ilmi Alabuga on julkaissut vastavetona videoita, joissa opiskelijat kertovat työskentelevänsä vapaaehtoisesti 12 tuntia kerrallaan isänmaan hyväksi.

Idel.Realii -kanava kertoo, että paikallinen syyttäjäviranomainen on huomannut oppilaitoksen rikkovan työlainsäädäntöä, sillä muun muassa tietoja työtunneista ja lepoajoista puuttuu. Lisäksi puutteita on todettu terveysolosuhteissa, lupa-asiakirjoissa sekä opiskelijoiden oikeuksien toteutumisessa.

– Jää nähtäväksi, seuraako näistä mitään toimia käytännössä, ottaen huomioon kuinka tärkeä Shahed-ohjelma on Venäjän armeijalle, Chris Owen toteaa X-viestiketjussaan.

2/ As described in the thread below, Alabuga Polytechnic is a STEM college that has been repurposed as a military drone factory. As well as recruiting Russian children, it's reportedly catfished African girls via dating apps to perform menial work. https://t.co/R5F7EmW9x0 — ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) August 10, 2023

4/ Recent adverts published by Alabuga offer a 90,000 ruble salary to 16-21 year-olds for "mass assembly work". This is consistent with Alabuga's reported plans to greatly increase production of Shaheds and double the size of the facility. pic.twitter.com/9bTzI3mUD1 — ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) August 10, 2023