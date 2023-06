Tutkija ihmeissään: Miksi Moskova ei pysty tekemään mitään maahan tunkeutuneille?

Venäjän joukot ovat hylänneet useita pieniä kaupunkeja ja kyliä Länsi-Venäjän Belgorodin raja-alueella, kun Ukrainan puolella taistelevat Venäjän vapaaehtoisjoukot (RDK) ja Vapaan Venäjän legioona ovat tehneet viime aikoina hyökkäyksiä Ukrainan puolelta rajan yli Venäjän alueelle, kertoo The Guardian.

RDK:n ja legioonan kerrotaan pitävän hallussaan pieniä alueita Belgorodissa, kuten Verkkouutiset on kertonut tässä.

RAND-ajatuspajan vanhempi tutkija Dara Massicot ihmettelee, miksi Venäjän kansalliskaarti ei tee asialle mitään.

– On iso kysymys, miksi kansalliskaarti ei ole mukana ratkaisemassa tätä tilannetta. Heidän tehtävänsä on suojella raja-alueita, ja on täysin epäselvää, miksi he eivät ole siellä, Massicot sanoo.

– On erittäin noloa, jos Venäjän pitää tuoda alueelle asevoimien joukkoja suojelemaan rajojaan. Kansalliskaartilla on panssaroituja ajoneuvoja ja noin 300 000 jäsentä. Missä nämä ihmiset oikein ovat?

Venäjä aloitti viime vuoden helmikuussa laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan. Kansalliskaartin joukkojen kerrotaan kärsineen kovia tappioita hyökkäyksen ensimmäisten viikkojen aikana.