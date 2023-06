Taistelut Belgorodissa jatkuvat – jo 5000 evakuoitu

Belgorodin kuvernööri Vjatšeslav Gladkov ilmoitti 5000 Šebekinon asukkaan evakuoidun Belgorodin kaupunkiin aluehallinnon kokouksessa, kertoo paikallinen uutissivusto Go31.

Eilen virallinen luku oli 4000. Evakuoidut on majoitettu paikallisiin hostelleihin ja muihin majoituslaitoksiin.

– Emme tiedä, kuinka kauan tämä tilanne jatkuu. Me toivomme, ettei se enää kestä kauan, myönsi Gladkov.

Šebekinon piirissä kolme kylää on kärsinyt pahasti tuhoja ja koko Šebekinossa on 1150 asuntoa tuhoutunut osittain tai kokonaan ”Šebekinon tapahtumien” aikana. Jo edeltävän vuoden aikana vaurioituneita asuntoja oli noin 2500.

Gladkov myös myönsi, että tilanteen kehitys on ”jyrkästi negatiivista”, eikä alueella ole enää rahaa korjata näin suuria kiinteistötuhoja.

Hallinnonvastaiset venäläisjoukot jatkavat toimintaansa

Venäjän vapaaehtoisjoukkojen (RDK) mukaan Belgorodin alueella Ukrainan-vastainen rajaseutu alkaa muuttua harmaaksi alueeksi.

Taloja ja asukkaita on hylätty, paikallishallinto ja poliisi ovat paenneet, mikä on näkynyt myös ryöstelynä. RDK on kertonut aikomuksenaan olevan alueen haltuunotto ja järjestyksen palauttaminen.

Vapaan Venäjän legioona taas kertoo tuhonneensa 5. kesäkuuta vastaisena yönä lennokeillaan kaksi Venäjän federaation armeijan panssarivaunua, yhden BMP-3-rynnäkköpanssarivaunun ja BRDM-panssariauton. Tästä se julkaisi myös videon.

Lisäksi legioona ja vapaaehtoisjoukot ovat ottaneet Venäjän federaation sotilaita sotavangeiksi. Joukot tarjosivat 4. kesäkuuta mahdollisuuden saada kaksi vankia takaisin, jos Gladkov ja alueen muu hallinto suostuisivat kello 17 mennessä keskustelemaan Novaja Tavolžankan kyläkirkossa ”Venäjän kohtalosta ja puolitoista vuotta kestäneestä verisestä tarpeettomasta sodasta ”.

RDK:n mukaan ainoastaan Wagner-oligarkki Jevgeni Prigozhin olisi suostunut keskusteluihin, mutta hallinto ei, joten legioona luovuttaa sotavankinsa Ukrainalle.

RDK myös kertoo, että sotavankien ja haavoittuneiden vastaanottamisesta, kuljetuksesta ja hoidosta sekä muussa logistiikassa auttavat ainoastaan Ukrainan puolella Puolan vapaaehtoisjoukot (PDK).