Turkin presidentti uhkasi hyökätä Israeliin, Israel vihjaa hirttotuomiosta

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on uhannut, että Turkki hyökkää Israeliin. Asiasta kertoo esimerkiksi Jerusalem Post. Erdoğania on ainakin aiemmin heinäkuussa närästänyt se, että Nato pyrkisi auttamaan Israelia sen taistellessa terroristijärjestö Hamasia vastaan Gazassa. Erdoğan muistutti puhuessaan sunnuntaina, että Turkki on puuttunut lähialueidensa konflikteihin aiemminkin: esimerkiksi Libyassa ja Vuoristo-Karabahissa. puheesta ei kuitenkaan käynyt ilmi tarkemmin, minkälaista interventiota hän tällä kertaa Erdoğanin tarkoitti.

Edeltävällä viikolla Erdoğan kutsui Israelin pääministeri Benjamin Netanjahua ”oman aikamme [Adolf] Hitleriksi” puhuessaan oman AK-puolueensa tilaisuudessa. Tuolloin Iranin tukeman Hizbollahin isku Majdal Shamsin kylään ei ollut vielä tapahtunut. Iskussa kuoli kaksitoista lasta, jotka olivat ulkona pelaamassa jalkapalloa. Hizbollah on kiistänyt osuutensa iskuun, mutta sen johdosta Israel on iskemässä Libanoniin iskulla, jota kutsuttu tarkasti kohdennetuksi.

Erdoğanin Hitler-nimittely liittyi ensi sijassa Israelin Gazassa käymään sotaan. Israelin hyökkäys on vastaus Terroristijärjestö Hamasin toimiin. Hamas hyökkäsi lokakuussa Israelin puolelle, tappoi siviilejä ja otti panttivankeja.

Uhkaus konfliktiin puuttumisesta sen sijaan kuultiin Erdoğanilta sen jälkeen, kun alkoi jo olla ilmeistä, että Israel tulee vastaamaan Hizbollahin iskuun.

– Meidän täytyy olla vahvoja jotta Israel ei tee näitä kaikkia naurettavia asioita Palestiinalle. Aivan kuten me menimme Karabahiin, kuten me menimme Libyaan, me voimme tehdä heille samoin, Erdoğan sanoi puhuessaan puolueelleen Rizen kaupungissa. Puhe lähetettiin myös Turkin televisiossa.

Erdoğanin kommentit kirvoittivat heti vastareaktion. Hollannin vapauspuolueen Geert Wilders kommentoi viestipalvelu X:ssa, että Turkki tulisi erottaa sotilasliitto Natosta. Israelin ulkoministeri Israel Katzin retoriikka oli vielä purevampaa. Hän julkaisi kuvaparin Erdoğanista ja Irakin diktaattori Saddam Husseinista, ja muistutti Husseinin kohtalosta. Hussein hirtettiin vuonna 2006.