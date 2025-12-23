Tiukka kysymys Antti Kaikkoselle – ”Olisitko jättänyt Ukrainan yksin?”

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma syyttää oppositiota Ukrainan käyttämisestä vaalitaistelun välineenä. Hän on jakanut viestipalvelu X:ssä Iltalehden jutun aiheesta, jossa hallitus saa ankaraa ryöpytystä siitä, että EU-johtajat päättivät tukea Ukrainaa 90 miljardin lainalla, kun Venäjän jäädytetyistä varoista ei päästy ´sopuun.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) oli ollut maanantaina valiokuntien kuultavana liittyen EU-kokouksen rahoitusratkaisuun.
Kauman mukaan oppositio ”viisastelee nyt asiassa, joka ei viisastelua kaipaa”.
– Halpamaista. He tiesivät, mitä haasteita Venäjän jäädytettyjen varojen käyttöönottoon liittyy, Kauma kirjoittaa X:ssä. Kauma kohdistaa arvostelunsa etenkin ulkoasiainvaliokunnan jäsenelle ja ex-puolustusministeri Antti Kaikkoselle (kesk.).
– Miten itse olisit toiminut @anttikaikkonen? Olisitko jättänyt Ukrainan yksin? Vastaan puolestasi: Enpä usko, toteaa Kauma.
Kaikkonen oli valiokuntakuulemisten jälkeen arvostellut lopputulosta näin:
– Piti tulla sotakorvauslaina, tulikin yhteisvelka. Vaikka Ukrainaa pitää auttaa, ei tästä nyt kovin suuria tyylipisteitä voi antaa, Kaikkonen oli kommentoinut asiaa Iltalehden mukaan.
