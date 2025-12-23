Verkkouutiset

Keskustan puheenjohtaja, eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsen Antti Kaikkonen kertoi kommenttinsa pääministeri Petteri Orpon oltua eduskunnan suuren valiokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan kuultavana Pikkuparlamentissa Helsingissä 22. joulukuuta 2025. Pääministeri Orpo raportoi valiokunnille Eurooppa-neuvoston viimeviikkoisesta kokouksesta., LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Tiukka kysymys Antti Kaikkoselle – ”Olisitko jättänyt Ukrainan yksin?”

Kokoomusedustaja Pia Kauma pitää opposition ryöpytystä halpamaisena.
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma syyttää oppositiota Ukrainan käyttämisestä vaalitaistelun välineenä. Hän on jakanut viestipalvelu X:ssä Iltalehden jutun aiheesta, jossa hallitus saa ankaraa ryöpytystä siitä, että EU-johtajat päättivät  tukea Ukrainaa 90 miljardin lainalla, kun Venäjän jäädytetyistä varoista ei päästy ´sopuun.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) oli ollut maanantaina valiokuntien kuultavana liittyen EU-kokouksen rahoitusratkaisuun.

Kauman mukaan oppositio ”viisastelee nyt asiassa, joka ei viisastelua kaipaa”.

– Halpamaista. He tiesivät, mitä haasteita Venäjän jäädytettyjen varojen käyttöönottoon liittyy, Kauma kirjoittaa X:ssä. Kauma kohdistaa arvostelunsa etenkin ulkoasiainvaliokunnan jäsenelle ja ex-puolustusministeri Antti Kaikkoselle (kesk.).

Miten itse olisit toiminut @anttikaikkonen? Olisitko jättänyt Ukrainan yksin? Vastaan puolestasi: Enpä usko, toteaa Kauma.

Kaikkonen oli valiokuntakuulemisten jälkeen arvostellut lopputulosta näin:

Piti tulla sotakorvauslaina, tulikin yhteisvelka. Vaikka Ukrainaa pitää auttaa, ei tästä nyt kovin suuria tyylipisteitä voi antaa, Kaikkonen oli kommentoinut asiaa Iltalehden mukaan.

